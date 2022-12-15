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Ters Yön Operasyonu: Uyuşturucu zanlıları 8 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen ‘Ters Yön Operasyonu’nda yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı soruşturma kapsamında 8 gün tutuklu kalacak.

15 Aralık 2022 Perşembe 20:40
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Ters Yön Operasyonu: Uyuşturucu zanlıları 8 gün tutuklu kalacak



Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen ‘Ters Yön Operasyonu’nda yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, 3 Aralık 2022 tarihinde, saat 11.45 sıralarında Girne’de Dr. Fazıl Küçük Çemberi mevkiinde trafik kontrolü yapan polis ekibi tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü K.C.O.nun aracında ve üzerinde yapılan aramada 452 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis, gözaltına alınan zanlının uyuşturucu maddeyi S.O. ile H.N.in Lefkoşa’da birlikte kaldığı evden aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Yanaroğlu, Lefkoşa’da S.O. ile H.N.in evinde arama yapıldığını, 292 gram hintkeneviri ve 13 gram bonzai ele geçirildiğini belirtti.

Polis memuru, operasyon esnasında S.O. ile H.N.in evine gelen D.M. ile N.A.nın aracında da arama yapıldığını belirtti.

Yanaroğlu, D.M.nin tasarrufunda 497 gram hintkeneviri, 50 gram bonzai, N.A.nın tasarrufunda ise 3 gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti.

Operasyonda ele geçirilen tüm emarelerin analize gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını belirten Yanaroğlu, mesele ile bağlantılı bir şahsın arandığını, şu anda tutuklu bulunan 5 zanlının aranan şahısla bağlantısı olduğunu ifade etti.

Zanlıların cep telefonlarının incelenmek üzere emare olarak alındığını aktaran Yanaroğlu, ayrıca kamera görüntülerinin de incelendiğini kaydetti, şu ana kadar 5 kişiden ifade aldıklarını ve sorgulanacak başka şahıslar olduğunu belirtti.

Yanaroğlu, soruşturma amaçlı zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Son Güncelleme: 15.12.2022 21:45
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