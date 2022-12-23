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Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen ‘Ters Yön Operasyonu'nda yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek.

23 Aralık 2022 Cuma 18:38
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Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek



Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen ‘Ters Yön Operasyonu'nda yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, 3 Aralık 2022 tarihinde, saat 11.45 sıralarında Girne’de Dr. Fazıl Küçük Çemberi mevkiinde trafik kontrolü yapan polis ekibi tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü K.C.O.nun aracında ve üzerinde yapılan aramada 452 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis, gözaltına alınan zanlının uyuşturucu maddeyi S.O. ile H.N.in Lefkoşa’da birlikte kaldığı evden aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Yanaroğlu, Lefkoşa’da S.O. ile H.N.in evinde arama yapıldığını, 292 gram hintkeneviri ve 13 gram bonzai ele geçirildiğini belirtti.

Operasyon esnasında S.O. ile H.N.in evine gelen D.M. ile N.A.nın aracında da arama yapıldığını aktaran Yanaroğlu, D.M.un tasarrufunda 497 gram hintkeneviri, 50 gram bonzai, N.A.nin tasarrufunda ise 3 gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların etki etme olasılığı olmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç zanlıların davasında hazır olması makası ile 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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