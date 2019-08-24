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Ters yöne giren araç kazaya neden oldu: 1 yaralı

Gazimağusa-Lefkoşa güzergahı çif şeritli anayolda ters yöne giriş yapan araç kazaya yol açtı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:44
Ters yöne giren araç kazaya neden oldu: 1 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kazası 70 yaşındaki Zevay Karahasan’ın yönetimindeki AZ 640 plakalı araç ile Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Özok Petrol istasyonundan anayola Gazimağusa istikametine doğru ters yöne giriş yapması sonucu meydana geldi.

70 yaşındaki Zevay Karahasan’ın yönetimindeki AZ 640 plakalı araç ile ters yöne giriş yapması sırasında Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden 35 yaşındaki Kemal Hüroğlu yönetimindeki MY 137 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpışma oluştu.

Polisten verilen bilgiye göre, çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan MY 137 plakalı araç aynı istikamete doğru seyreden 37 yaşındaki Özlem Saka yönetimindeki araca çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan MY 137 plakalı araç sürücüsü Kemal Hüroğlu kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.Ters yÃ¶ne girdi; kazaya sebep oldu ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

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Son Güncelleme: 24.08.2019 13:32
Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAGazimağusa
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