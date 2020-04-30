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Terzi kadınlardan destek

Terzi kadınlar 800 maskeyi sağlık bakanlığına teslim etti.

30 Nisan 2020 Perşembe 16:40
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Terzi kadınlardan destek

Koronavirüsle mücadele kapsamında “Evde kal, maske yap” sloganıyla yola çıkan kadınlar kendi elleriyle diktikleri maskeleri bugün Sağlık Bakanlığı’na teslim etti.

Eylem Dolmacı, Huriye Özkalaycı, Sultan Öncüler, Pembe Hüdaverdioğlu, Turan Coşkun,  Nadire Sağsan Tulu,  Nurten Başer ve Aygün Korkmazel adlı terzi kadınlar  Sağlık Bakanlığı’na 800 adet maskeyi bağışladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ile bir görüşme gerçekleştiren emekçi kadınlar, bakana ve sağlık çalışanlarına Kovid-19’la mücadelede gösterdiği başarıdan dolayı teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Kadın elinin değmediği hiçbir mücadele kazanılamaz” derken, Kıbrıs Türk tarihindeki varoluş mücadelesindeki kadının rolünü de hatırlattı.  Pilli, “Bugün de sizlerin bu ülke için yaptığınız katkıya çok teşekkür ederim.  Bu maskelerin yapımında emeği geçen tüm kadınlarımıza gönülden teşekkürler. Böylesine zor bir dönemde kurumlarımız ve kişilerin gösterdiği birlik ve dayanışma her zaman saygıyla anılacaktır” dedi.

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