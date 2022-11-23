Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
20 ay hapis yatacaklar
20 ay hapis yatacaklar
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
banner107

Tescil çalışmalarında, sona gelindi!

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2010 yılında başlatılan yerli zeytin tescil çalışmaları tamamlandı.

23 Kasım 2022 Çarşamba 16:00
7 Okunma
Tescil çalışmalarında, sona gelindi!



Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Birliği’nin belirlemiş olduğu ‘’çeşit adayı bitkilerin’’ karakterizasyon çalışmaları, Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Ķaranfiloğlu tarafından tamamlandı.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Ķaranfiloğlu’nun çalışmaları ile tamamlanan çalışma, ülkemizin 6 ilçesinde ve toplam 90 ağaç ile gerçekleştirilmiştir.

2014 yılında elde edilen sonuçlar ile ‘’yerli zeytin çeşit adayı’’ materyal belirlenmiş, çoğaltılmış ve Türkmenköy Tarımsal Araştırma İstasyonunda dikilmiştir.

Tescil başvurusu için gerekli şartlara sahip materyale 2021 yılında ulaşılmış ve Tohum Tescil Sertifikasyon Merkezine başvurulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda süreç bir yılını tamamlamış olup, ikinci yılın sonunda ülkemiz adına dünyada kayıtlı zeytin çeşitleri listesinde ‘’yerli zeytin çeşidimiz’’ olarak yer alacaktır.

Yerli zeytin tescil çalışmaları için adamıza gelen Türkiye Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Bölümünden Tohum Tescil Sertifikasyon Merkezi’nden Orhan Balcı ve Tuğçe Gürkan, Bornova Zeytincilik ve Araştırma Enstitüsünden (TAGEM) Dr.Mehmet Hakan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Yeşim Dikkaya ve Hüseyin Karanfiloğlu çalışmalar sonucu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a bilgi vererek yerinde inceleme gerçekleştirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harmancı: Aç kaplan gibi maaş krizi yaşamamızı beklediler
Harmancı: Aç kaplan gibi maaş krizi yaşamamızı beklediler
İzlem Gürçağ Altuğra: Toplumda uyuz salgını yok
İzlem Gürçağ Altuğra: Toplumda uyuz salgını yok
60 yaşında patlayıcı madde ile yakalandı
60 yaşında patlayıcı madde ile yakalandı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim