Tescil çalışmalarında, sona gelindi!

Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Birliği’nin belirlemiş olduğu ‘’çeşit adayı bitkilerin’’ karakterizasyon çalışmaları, Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Ķaranfiloğlu tarafından tamamlandı.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Ķaranfiloğlu’nun çalışmaları ile tamamlanan çalışma, ülkemizin 6 ilçesinde ve toplam 90 ağaç ile gerçekleştirilmiştir.

2014 yılında elde edilen sonuçlar ile ‘’yerli zeytin çeşit adayı’’ materyal belirlenmiş, çoğaltılmış ve Türkmenköy Tarımsal Araştırma İstasyonunda dikilmiştir.

Tescil başvurusu için gerekli şartlara sahip materyale 2021 yılında ulaşılmış ve Tohum Tescil Sertifikasyon Merkezine başvurulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda süreç bir yılını tamamlamış olup, ikinci yılın sonunda ülkemiz adına dünyada kayıtlı zeytin çeşitleri listesinde ‘’yerli zeytin çeşidimiz’’ olarak yer alacaktır.

Yerli zeytin tescil çalışmaları için adamıza gelen Türkiye Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Bölümünden Tohum Tescil Sertifikasyon Merkezi’nden Orhan Balcı ve Tuğçe Gürkan, Bornova Zeytincilik ve Araştırma Enstitüsünden (TAGEM) Dr.Mehmet Hakan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Yeşim Dikkaya ve Hüseyin Karanfiloğlu çalışmalar sonucu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a bilgi vererek yerinde inceleme gerçekleştirildi.