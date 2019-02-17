Teslim olmadı, operasyonla yakalandı!

Polis, Merkezi Cezaevi’nden firar eden Gökhan Takımcılar’ın teslim olmadığını düzenlenen operasyonla gizlendiği yerde tespit edilerek tutuklandığı duyurdu.
Açıklamada, dün akşam Dörtyol Polis Karakolu personeli tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Dörtyol ağıllar bölgesinde gizlendiğo yerde tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi.
Akü hırsızlığı nedeniyle Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak Aralık ayında 18 ay hapse mahkum edilen Gökhan Takımcılar, Perşembe günü cezaevi bahçesinde çalıştığı sırada firar etmişti.