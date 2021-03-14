“TESLİMAT” ŞİLİ’DE OSCAR SEÇMELERİNDE YARIŞIYOR

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin katkılarıyla tamamlanan “Teslimat” bu festivalden derece alması halinde kısaca Oscar olarak bilinen Amerikan Akademi Ödülleri’ne aday gösterilme hakkı elde edecek.

Amerikan Akademi Ödülleri’nin kısa film yarışmasına başvuru yapabilmenin ve Oscar’a aday olabilmenin ön koşulu, Oscar’a akredite bir festivalden birincilik ödülü kazanmak. Dünya genelinde sınırlı sayıda festivalin Oscar’a akreditasyonu var. Teslimat’ın uluslararası yarışma seçkisine girmeyi başardığı Lebu Uluslararası Film Festivali, kurmaca filmler için Şili’de Amerikan Akademi Ödülleri’ne akredite tek festival olma özelliğini taşıyor.

Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte yönettiği “Olağan Denemeler” adlı kısa film de, 2016 yılında Japonya’da Oscar seçmeleri yapan “Short Shorts & Asia”da yarışmıştı.

ŞİLİ’NİN EN BÜYÜK FESTİVALİ’NE, BEŞ BİN BEŞ YÜZ BAŞVURU ARASINDAN SEÇİLDİ

Şili’nin liman şehri Lebu’da bu yıl 13-21 Mart tarihleri arasında 21’incisi düzenlenen, “Lebu Uluslararası Film Festivali”, ülkenin en büyük sinema etkinliği olarak biliniyor. Kısa adı “Cine de Lebu” olan ve Amerikan Akademi Ödülleri’ne 2018 yılında akredite olan festival, Güney Amerika’nın da en prestijli festivallerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl 65 ülkeden, beş bin beş yüz başvuru arasından “Cine de Lebu”, uluslararası kurmaca yarışmasına Teslimat’ın da aralarında bulunduğu 33 film seçti. Festival, uluslararası kurmaca yarışmasının dışında, uluslararası animasyon, bölgesel kurmaca ve belgesel kategorilerinde de yarışmalara ev sahipliği yapıyor.

SEKİZİNCİ FESTİVAL… GÜNEY AMERİKA PRÖMİYERİ…

Senaryosunu Doğuş Özokutan’ın kaleme aldığı, başrolünde İzel Seylani’nin yer aldığı Teslimat, dünya prömiyerini yaptığı Kasım ayından bu yana, İtalya, İspanya, Fransa ve ABD’de çeşitli festivallerde gösterildi. Cine de Lebu, aralık ayında İtalya’da “İzleyici Ödülü” kazanan Teslimat’ın resmi seçkisine girdiği sekizinci festival oldu. Teslimat, Güney Amerika’daki ilk gösterimini de bu festivalde gerçekleştiriyor. Ana yapımcılığını Vasvi Çiftcioğlu’nun üstlendiği kısa film Ocak 2020’de Çamlıca köyünde çekilmişti. Güney Mesarya Halk Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı film, mülteci dramına farklı bir bakış getiriyor ve kızının ameliyatı için gereken parayı bulmanın tek yolunun bir grup savaş mağdurunun hayatlarıyla kumar oynamak olduğuna inanan bir şoförün hikayesini anlatıyor.