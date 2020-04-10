Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Tespit edilen 3 pozitif vakadan 2'si Riverside otel çalışanı

Bugün tespit edilen 3 vakadan 2'sinin, İngiltere'den gelen öğrenciler için karantina merkezi olarak kullanılan Riverside oteldeki çalışanlar olduğu öğrenildi.

10 Nisan 2020 Cuma 22:04
2810 Okunma
Tespit edilen 3 pozitif vakadan 2'si Riverside otel çalışanı

Bugün tespit edilen 3 vakadan 2'sinin, İngiltere'den gelen öğrenciler için karantina merkezi olarak kullanılan Riverside oteldeki çalışanlar olduğu öğrenildi. 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, ülkedeki  Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin son gelişmeleri aktardığı açıklamasında, yeni tespit edilen pozitif vakalardan birinin, İngiltere'den gelen bir vatandaş olduğunu, diğer ikisinin ise, yine İngiltere'den gelen pozitif bir vakayla temas eden 2 otel çalışanı olduğunu duyurmuştu. 

Pilli, "Yurtdışından gelen uçaklar, artık çok büyük risk taşımakta. Bu uçuşlar malesef derhal durdurulmalı" demişti. 

Anımsanacağı üzere, Riverside otelde karantina altına alınan öğrencilerle ilgili, "karantina kurallarına uymadıkları" yönünde iddialar ortaya atılmıştı...

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsRiverside Otel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
LO LO LO 2020-04-10 22:12:24

Sn Bakanın, bugün yayınlanan basın açıklamasını lütfen izleyin. Arkadaş ne dediğini ve kime dediğinin farkında değil. Çocuk konuşması yapar. Bu partinin kurulları yoktur be arkadaş. Oturun ve gereğini yapın lütfen. İş çığırından çıkıyor. El aleme maskara olduk. Nasıl seçtiniz diye sorar oldu millet.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ertaç 2020-04-10 22:14:18

Şaka gibi bir açıklama ,siz başbakanla,ve Özersayla aynı hükümette olduğunuza eminmisinşz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
dervis 2020-04-10 22:21:39

vatandasin ulkesine donmesini hangi hakla engellersiniz. peki, donemedi ve mahsur kaldigi yerde virus kaparsa ve bunun icin size tazminat davasi acarsa be yapacaksiniz. donmeyecek olanlar bile bu yola basvurabilir. bunu gec, bu dusunce bile insanlik sucu. sen onlemini al, yeter..tum ulker de aynisini yapiyor zaten..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ali Pilli canlı yayında açıkladı
Ali Pilli canlı yayında açıkladı
Riverside otel personeli yarın karantinaya alınıyor
Riverside otel personeli yarın karantinaya alınıyor
Bakanlıktan o iddialara yanıt!
Bakanlıktan o iddialara yanıt!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim