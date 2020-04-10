Tespit edilen 3 pozitif vakadan 2'si Riverside otel çalışanı

Bugün tespit edilen 3 vakadan 2'sinin, İngiltere'den gelen öğrenciler için karantina merkezi olarak kullanılan Riverside oteldeki çalışanlar olduğu öğrenildi.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, ülkedeki Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin son gelişmeleri aktardığı açıklamasında, yeni tespit edilen pozitif vakalardan birinin, İngiltere'den gelen bir vatandaş olduğunu, diğer ikisinin ise, yine İngiltere'den gelen pozitif bir vakayla temas eden 2 otel çalışanı olduğunu duyurmuştu.
Pilli, "Yurtdışından gelen uçaklar, artık çok büyük risk taşımakta. Bu uçuşlar malesef derhal durdurulmalı" demişti.
Anımsanacağı üzere, Riverside otelde karantina altına alınan öğrencilerle ilgili, "karantina kurallarına uymadıkları" yönünde iddialar ortaya atılmıştı...
KAYNAK : KIBRIS POSTASI
Sn Bakanın, bugün yayınlanan basın açıklamasını lütfen izleyin. Arkadaş ne dediğini ve kime dediğinin farkında değil. Çocuk konuşması yapar. Bu partinin kurulları yoktur be arkadaş. Oturun ve gereğini yapın lütfen. İş çığırından çıkıyor. El aleme maskara olduk. Nasıl seçtiniz diye sorar oldu millet.
Şaka gibi bir açıklama ,siz başbakanla,ve Özersayla aynı hükümette olduğunuza eminmisinşz
vatandasin ulkesine donmesini hangi hakla engellersiniz. peki, donemedi ve mahsur kaldigi yerde virus kaparsa ve bunun icin size tazminat davasi acarsa be yapacaksiniz. donmeyecek olanlar bile bu yola basvurabilir. bunu gec, bu dusunce bile insanlik sucu. sen onlemini al, yeter..tum ulker de aynisini yapiyor zaten..