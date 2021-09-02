Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte PCR skandalında flaş gelişme!
Sahte PCR skandalında flaş gelişme!
David Cezaevine gönderildi
David Cezaevine gönderildi
”Cebindeki bütün parayı bize vereceksin”
”Cebindeki bütün parayı bize vereceksin”
Sahte PCR Skandalı!
Sahte PCR Skandalı!
Evinden uyuşturucu, silah ve mermi çıktı
Evinden uyuşturucu, silah ve mermi...

“Test kaosu toplum sağlığını ciddi anlamda tehlikeye atmakta”

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, son 24 saatte yapılan test sayısındaki düşüşe dikkat çekti

02 Eylül 2021 Perşembe 21:56
0 Okunma
“Test kaosu toplum sağlığını ciddi anlamda tehlikeye atmakta”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, son 24 saat içerisinde yapılan Koronavirüs testlerinin 6 binlere düşmesini eleştirdi.

Manavoğlu, “Geçen hafta Pazartesi Başbakan'ın açıklama yaparken ağzında bir şeyler gevelemesiyle başlayan, daha sonra Sağlık Bakanı'nın ölü taklidi yapmasıyla devam eden test kaosu halen daha karışıklığını korumakta ve toplum sağlığını ciddi anlamda tehlikeye atmaktadır” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINI VE EMEKLERİNİ DE BOŞA ÇIKARMAKTADIR”

Mavaoğlu, “Sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını ve emeklerini de boşa çıkarmaktadır. Hükümet, halkımız içerisindeki aşı bilincini yaymayı ve ülkede yaşayan yabancıları daha iyi bilgilendirmeyi planlaması gerekirken durumu daha da anlaşılmaz bir hale getirmiştir. Elimizdeki imkanlar dahilinde plan ve program yapması için uğraşacağına Sağlık Bakanı program program gezip çeşitli bahaneler üreterek sorumluluktan kaçmaya çalışıyor” dedi.

“BU DURUM HAYRA ALAMET DEĞİL”

Dün yapılan test sayısının 15 bin 744 , pozitif vaka sayısı 143 olduğuna da işaret eden Manavoğlu, bugün yapılan test sayısı 6 bin 43, pozitif vaka sayısının ise 148 olduğunu belirtti ve “bu durum hayra alamet değildir” şeklinde konuştu.

Bu testlerin kaçının PCR kaçının antijen test olduğunun önemli olduğununda altını çizen HP Genel Sekreteri Manavoğlu, bu detayların şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğine vurgu yaptı.

“ORTAYA ÇIKAN TABLO KORKUNÇTUR”

Gülşah Sanver Manavoğlu, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Daha önce 20 bin civarında günlük test yapıldığını düşündüğümüzde, bugünkü test sayısına oranla pozitif vaka sayısına bakarsak, bunun üzerine de 21 günde bir zorunlu çalışan testleri aralığını düşünürsek, ortaya çıkan tablo korkunçtur.

Özel laboratuvarlarla problem yaşanıyorsa hızla bunların giderilmesi yoluna gidilmeli ve gerekli denetleme mekanizması oluşturulmalı, devlete daha az yük olacak kontrollü bir test rakamını günlük tutturarak gidilmelidir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTSO'dan hükümete: Sigorta prim destek ödemeleri devam etmeli
KTSO'dan hükümete: Sigorta prim destek ödemeleri devam etmeli
KKTC’de bulunan yabancı öğrenciler yarın eylem yapacak
KKTC’de bulunan yabancı öğrenciler yarın eylem yapacak
Haberler sonucunda levha yerinden söküldü
Haberler sonucunda levha yerinden söküldü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim