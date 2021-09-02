“Test kaosu toplum sağlığını ciddi anlamda tehlikeye atmakta”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, son 24 saat içerisinde yapılan Koronavirüs testlerinin 6 binlere düşmesini eleştirdi.

Manavoğlu, “Geçen hafta Pazartesi Başbakan'ın açıklama yaparken ağzında bir şeyler gevelemesiyle başlayan, daha sonra Sağlık Bakanı'nın ölü taklidi yapmasıyla devam eden test kaosu halen daha karışıklığını korumakta ve toplum sağlığını ciddi anlamda tehlikeye atmaktadır” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINI VE EMEKLERİNİ DE BOŞA ÇIKARMAKTADIR”

Mavaoğlu, “Sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını ve emeklerini de boşa çıkarmaktadır. Hükümet, halkımız içerisindeki aşı bilincini yaymayı ve ülkede yaşayan yabancıları daha iyi bilgilendirmeyi planlaması gerekirken durumu daha da anlaşılmaz bir hale getirmiştir. Elimizdeki imkanlar dahilinde plan ve program yapması için uğraşacağına Sağlık Bakanı program program gezip çeşitli bahaneler üreterek sorumluluktan kaçmaya çalışıyor” dedi.

“BU DURUM HAYRA ALAMET DEĞİL”

Dün yapılan test sayısının 15 bin 744 , pozitif vaka sayısı 143 olduğuna da işaret eden Manavoğlu, bugün yapılan test sayısı 6 bin 43, pozitif vaka sayısının ise 148 olduğunu belirtti ve “bu durum hayra alamet değildir” şeklinde konuştu.

Bu testlerin kaçının PCR kaçının antijen test olduğunun önemli olduğununda altını çizen HP Genel Sekreteri Manavoğlu, bu detayların şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğine vurgu yaptı.

“ORTAYA ÇIKAN TABLO KORKUNÇTUR”

Gülşah Sanver Manavoğlu, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Daha önce 20 bin civarında günlük test yapıldığını düşündüğümüzde, bugünkü test sayısına oranla pozitif vaka sayısına bakarsak, bunun üzerine de 21 günde bir zorunlu çalışan testleri aralığını düşünürsek, ortaya çıkan tablo korkunçtur.

Özel laboratuvarlarla problem yaşanıyorsa hızla bunların giderilmesi yoluna gidilmeli ve gerekli denetleme mekanizması oluşturulmalı, devlete daha az yük olacak kontrollü bir test rakamını günlük tutturarak gidilmelidir.”