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Test sonuçları negatif

Lefkoşa’daki  9 Eylül İlkokulu’nda geçtiğimiz günlerde yaşanan Covid-19 paniğinin ardından yüzler güldü.

17 Eylül 2020 Perşembe 14:12
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Test sonuçları negatif

Lefkoşa’daki  9 Eylül İlkokulu’nda geçtiğimiz günlerde yaşanan Covid-19 paniğinin ardından yüzler güldü. Okuldaki tüm öğretmen, çalışanlar ve temaslı öğrencilere yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı.

Okulda öğrenim gören iki kardeş öğrencinin babasının okulun ilk günlerinde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla büyük bir panik yaşanmıştı.

9 Eylül İlkokulu yönetimi, durumun tüm öğrencilere test yapıldıktan sonra netleşeceği bilgisini YENİDÜZEN ile paylaşmıştı.

Okul Müdürü, iyi haberi Yenidüzen Gazetesi'ne açıkladı, dün testlerin yapıldığını, sonuçların da negatif olduğunu bildirdi.

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