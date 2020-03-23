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Test sonucu akşam çıkacak

Harmancı :“Dedikodu ortamı yaşanmadan bilgi vermek istedim”

23 Mart 2020 Pazartesi 12:07
1729 Okunma
Test sonucu akşam çıkacak

LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı dün yaptığı açıklamada bir çalışana yapılan korona testinin öğlen saatlerinde çıkacağı bilgisini vermişti.

Harmancı test için alınan sıvının yetersiz geldiği bilgisini vererek, test sonucunun akşam saatlerinde çıkacağı bilgisini verdi.

Kendisinin ve diğer ekip arkadaşlarının işleri evden takip ettiğini söyleyen Harmancı, “Dedikodu ortamı yaşanmadan bilgi vermek istedim” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet HarmancıTest SonuçlarıKoronavirüsCoronavirüs
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Vatandaş 2020-03-23 13:05:06

Sabah öğlen demiştiniz pozitifdir sonuç heralde iyi baksınlarda bütğn ltb yi sarmasın corona

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