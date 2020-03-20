Test sonucu negatif

Ülkede son yapılan coronavirüs kontrolleri arasında bir polis memuruna da yapılan testin negatif çıktığı açıklandı.
Polis Basın subaylığından yapılan açıklamada polis memurunun test sonucunun negatif çıktığı açıklandı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli de TAK’a yaptığı açıklamada, dün polis memuruna yapılan coronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi.
Pilli, 33 olan vaka sayısında yeni bir artış olmadığını belirtti ve halktan sadece Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamalara itibar etmesini istedi.
Salamis otel de polisler e koruyucu elbise giydirilsin,günah yazıktır.
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