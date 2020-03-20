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Test sonucu negatif

Polis memurunun Covid-19 testi negatif

20 Mart 2020 Cuma 09:10
2004 Okunma
Test sonucu negatif

Ülkede son yapılan coronavirüs kontrolleri arasında bir polis memuruna da yapılan testin negatif çıktığı açıklandı.

Polis Basın subaylığından yapılan açıklamada polis memurunun test sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de TAK’a yaptığı açıklamada, dün polis memuruna yapılan coronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi.

Pilli, 33 olan vaka sayısında yeni bir artış olmadığını belirtti ve halktan sadece Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamalara itibar etmesini istedi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsKKTC KoronavirüsCovid-19
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Ertaç 2020-03-20 09:17:37

Salamis otel de polisler e koruyucu elbise giydirilsin,günah yazıktır.

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iskele gençlik 2020-03-20 10:00:03

LTF HERKES DAHA DİKKATLİ YORUM YAPSIN,DAVRANIŞ SERGİLESİN.AKŞAMDAN BUYANA İNSANLARI HUZURSUZ ETTİNİZ ADAMIN İSMİNİ BİLE İNTRNET ORTAMINDA PAYLAŞTINIZ..DAHA DİKKATLİ,SAYGILI OLALIM...

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