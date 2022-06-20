Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Koronavirüs pandemisinin henüz bitmediğini dile getirdi.

İncirli, “Kimse bu yazacaklarımı duymak istemiyor, ben de yazmak istemiyorum aslında ama gerçeklerden kaçamayız” dedi.

“TEST YAPILMADIĞI İÇİN BULAŞ DEVAM EDİYOR”

“Koronavirüs pandemisi hız kesti, henüz bitmedi” diyen İncirli, şöyle devam etti:

“Ülkemizde maske zorunluluğu kalktı, hatta üst Solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaların başvurduğu hastane ve sağlık merkezlerinde bile maske takılmıyor. Bu durum sağlık çalışanlarını riske atıyor, hastane içi bulaşa davetiye çıkarıyor. Test sayıları önemli ölçüde azaldı. Buna rağmen etrafımızda sıkça Koronavirüs hasta haberleri çoğalıyor. Pandemi bitmediği halde pandemi ile mücadele devlet eliyle sonlandırıldı. Risk grubundaki hastalar tetkik ve tedaviden mahrum burakılıyor. Test yapılmadığı için bulaş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs pozitif hastaların tanı ve tedavilerini sürdürmek zorundadır. Aksi takdirde Koronavirüs için için yanan bir ateş gibi bizi yakmaya devam edecek, ilk fırsatta yine yangına dönüşecek.”