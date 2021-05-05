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Testim pozitif.. "Gayet iyiyim"

Gazeteci Aytuğ Türkkan’ın corona virüs test pozitif çıktı...

05 Mayıs 2021 Çarşamba 21:35
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Testim pozitif.. "Gayet iyiyim"

SES KIBRIS Genel Yayın Yönetmeni Aytuğ Türkkan’ın corona virüs testi pozitif çıktı… Türkkan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Kötü haber tez yayılırmış…

En başta söyleyim, çok iyiyim, hiçbir sağlık sorunum yok… Sadece testim pozitif…

Ne gerekirse de yapılıyor…

Sayın Başbakan Ersan Saner ile bugün bir canlı yayın yaptığımız için konu çok daha büyüdü…

Bugünkü programda maske de takmıştım, zira Sayın Başbakan Cenevre’den gelmişti… Ama ne iş oldu ki, benden dolayı Sayın Saner temaslı oldu…

Sadece Sayın Saner değil, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga da programlardan dolayı temaslı oldu..

Umarım hiçbir isimde bir sıkıntı yaşanmaz ve testleri pozitif olmaz…

Temaslı isimlerini Sağlık Bakanlığı’na verdim ama elbette unuttuğum isimler olabilir… Pazardan bu yana benle kapalı bir ortamda 15 dakikadan fazla temas etmiş birileri varsa lütfen gerekli işlemleri yapsın..

Yukarıda da dediğim gibi sağlığım gayet iyi rutin bir kontrol sonrasında testin pozitif olduğunu öğrendim, o nedenle herkese tavsiyem sürekli PCR testlerini yaptırmalarıdır. Yoksa semptomsuz gezip çok daha fazla insana bu belayı bulaştırabilirsiniz

Bu arada her şeyi düşünürdüm de kendi kendimin haberini yapacağımı düşünmezdim… Ama bu dönem de demek ki böyle bir dönem..

Ekip arkadaşlarım da birinci derece pozitif olduklarından belki bir süre canlı yayınlarımızı yapamayabiliriz ama www.seskibris.com sayfasında daha da bol haberlerle birlikte olmaya devam edeceğiz…

Bu satırları yazarken telefonlar durmuyor, herkesin ilgisine çok teşekkür ederim…

Sağlık durumumla ilgili düzenli bilgiler paylaşacağım…

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Aytuğ Türkkan
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