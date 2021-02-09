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Testleri negatif çıktı

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci, testlerinin negatif çıkması üzerine bugün itibarıyla evde 14 gün karantina sürecinin başladığını duyurdu, hizmet veren sağlık personeline teşekkür etti.

09 Şubat 2021 Salı 17:20
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Testleri negatif çıktı

Dr. Birinci, Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci’nin testi, 29 Ocak tarihinde pozitif sonuç vermişti.

Hastanede çıkan 5 vakanın ardından ‘izole’ olduğunu duyuran Birinci, testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınmıştı.

Birinci’nin açıklaması şöyle:

“Ailem dostlarım sevgili arkadaşlarım karantinada olduğum süre içerisinde beni hiç yalnız bırakmadınız, bu salgın sürecini hep birlikte mücadele edip atlatacağız, bugün itibarıyle testlerimin negatif çıkması sonucu evde 14 günlük karantina sürecim başladı.

Özellikle Girne Akçiçek hastanesinin bu salgın sürecinde geceli gündüzlü çalışan ve şu an pozitif veya temaslı olan tüm Dr. hemşire ve yardımcı personelime de acil şifalar dilerim.

Şu an görevde olan tüm arkadaşlarıma da bu kutsal görevlerinde yapmış oldukları değeri biçilemeyecek hizmetler için çok teşekkür ederim. Başlangıçtan beri sizlerin morali ve desteği ile çok rahat bir süreç geçirdim, kısmetse 14 gün sonra görevimin başındayım bu süreçte sağlık bakanlığının organizasyonundaki temaslı ekibine pandemi hastanesi tüm çalışanlarına, hotelde hizmet veren hemşire ve diğer tüm personele çok teşekkür ederim.

Bu yoğunlukta çok fedakarca ve kapasitelerinin üzerinde hizmet vermektedirler.

Son olarak şunu belirteyim lütfen gerekmedikçe evden çıkmayalım maskemizi takalım, el hijyenine dikkat edelim ve çok çok önemlisi gribal belirtimiz varsa hemen Doktorunuzla konuşup birinci günden testinizi yaptırın ve önce ailenizi sonra etrafınızı koruyun ,aşılama da bu süreçte Sağlık Bakanlığı organizasyonunda devam edecektir,sevenlerime halkıma teşekkür ederken lütfen tedbiri elden bırakmayalım, hepinize sağlıklı huzurlu mutlu günler dilerim.”

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