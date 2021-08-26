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"Testlerin ücretli olması halk sağlığı için tehdit"

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, PCR ve antijen testlerinin ücretli olması kararının halk sağlığı için ciddi bir tehlike olacağını kaydetti

26 Ağustos 2021 Perşembe 11:06
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"Testlerin ücretli olması halk sağlığı için tehdit"

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik RogersPCR ve antijen testlerinin Bakanlar Kurulu kararıyla ücretli hale getirilmesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rogers şu ifadeleri kullandı:

“Denetim ile ilgili parmağını kıpırdatmayanlar ve hayatın pandemi yokmuş gibi sürmesini teşvik edenler, şimdi de yeni aldıkları Bakanlar Kurulu kararıyla antijen ve PCR testlerini ücretli yapıyorlar. Bu ekonomik darboğazda parası olmayanın artık test de yapamayacağı bu yeni karar, halk sağlığına yeni bir tehdit oluşturacaktır. Bakanlar Kurulu kararına bakarsan sebep kamu maliyesi ama göz ardı ettikleri konu şu ki eğer ekonomi bahanesiyle bu salgını yönetmemekte ısrar ederlerse, bu kötü yönetim kapanma riskini artırarak hem sağlık hem ekonomi açısından ülke olarak hep beraber kaybetmemize sebep olacaklardır.”

Anahtar Kelimeler:
Jale Refik RogersPCRAntijen testÜcretli Test
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