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“Teşvik verilecek merak etmesinler, satmakta acele etmesinler”

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Ağaoğlu, tarım sektörüne seslenerek, ürünlerini satmak için acele etmemeleri çağrısında bulundu

06 Nisan 2020 Pazartesi 17:50
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“Teşvik verilecek merak etmesinler, satmakta acele etmesinler”

Narenciye sektörü, İran, Irak ve dış dünya ile ilgili kapılar kapandığı için sıkıntılı günler yaşıyor.

Ancak, Türkiye Tarım Bakanı önceki gün o bölgeye giderek, ihracatın Türkiye’ye yönlendirilmesi yönünde çalışmalar olduğunu ifade etti.

Dış ülkelere ton başına ihracat 120 dolarken, Türkiye’de bu fiyat daha düşük.

Ekonominin çökmesiyle ilgili sorunlarla karşı karşıyayız.

Narenciye sektöründeki Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği olarak sorunları çözmeye çalıştıklarını ifade eden Ali Ağaoğlu, herkesin merak konusu olan konuya cevap verdi ve teşvikler verileceğini, üreticilerin portakallarını satmakta acele etmemeleri gerektiğini söyledi.

Ağaoğlu, Koronavirüs kapsamında verilen mücadeleye ortak olan ve aktif yer alan Cypfruvex Yünetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Güzelyurt ve Lefke bölgesinde henüz bir vakanın olmadığını söyleyen Ağaoğlu, bu yükümlülüğü aşabilmek adına tüm tarım sektörünün hijyenik ortamlara sürdürülebilirliğini sağlamak adına tedbirler alındığını ifade etti.

Başkan Ali Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Üretici, ürününü satmak için acele etmesin. O ürünü en iyi şekilde satabileceğine eminim. KKTC olarak tüm belediyelere Cypfruvex önderliğinde portakal desteği sağlıyoruz. Zorlu bir süreç, eğer dayanışma olmazsa bir yere varamayız. Bu süreç bize ileride doğabilecek sıkıntılara karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini göstermiştir. Bu virüsü atlatacağımıza inanıyorum. Tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim.”

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Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri BirliğiNarenciyeKoronavirüsCoronavirüs
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