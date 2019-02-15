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Tetikçi 4 gün daha tutuklu kalacak

15 Şubat 2019 Cuma 15:12
Tetikçi 4 gün daha tutuklu kalacak

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(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Tesebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Emre Yalçın’ın tutukluluk süresi 4 gün daha uzatılırkeni ona silahı temin eden zanlı Mesut Okur ile Şükrü Dipdere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, olayla ilgili bulguları aktardı. Aydın, 1 Şubat 2019 tarihinde Gifa Airways isimli işyerine 8 el ateş eden Emre Yalçın’a silahı temin eden zanlı Mesut Okur ile silahı teslim eden Şükrü Dipdere’nin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Polis müfettiş muavini Durmuş Aydın zanlı Emre Yalçın’ın iki gönüllü ifade verdiğini, cep telefonunun inceleneceğini belirtti. Zanlı Emre Yalçın’ın KKTC’ye 28 Ocak’ta giriş yaptığını söyleyen Aydın, yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının halen araştırıldığını kaydetti. Aydın, tahkikatın halen devam ettiğine vurgu yapıp, zanlı Emre Yalçın’ın dört gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı Emre Yalçın’ın 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Süleymanoğlu, diğer iki zanlını ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, ikişer kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 8 biner TL nakdi teminat yatırmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi

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Tetikçi
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Hassan 2019-02-15 19:09:36

Garasakal land

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BOB MARLEY 2019-02-16 09:10:17

uzmanlık konuları kendilerini 1 boktan sanan bu ficalar.bıçaklama tecavuz hırsıslık.bu konularda kıbrıs türkü çok şey öğrenmiştir teşekkürler.

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Vatandaş 2019-02-15 22:03:13

Be bumbar hassan hemşerin Hatay Adana zoruna gitmesin boruna girsin oky

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