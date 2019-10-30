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TGYD: hükümetler, trafik güvenliğini dert edinmiyor

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği, araç muayene istasyonlarının işletme hakkının devriyle ilgili kararı eleştirdi

30 Ekim 2019 Çarşamba 20:17
TGYD: hükümetler, trafik güvenliğini dert edinmiyor

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği, Bakanlar Kurulu’nun araç muayene istasyonlarının işletme hakkının devriyle ilgili kararını eleştirdi.

Özelleştirme kararıyla toplum menfaatinin hiçe sayıldığını savunan dernek, bu kararı “etik dışı” olarak niteledi.

Derneğin açıklamasında, “Mevcut olan son derece başarısız sistemi dahi denetleme becerisine sahip olmayan yönetimler özel imtiyazlar sağlayacakları şirketi denetlemeyi nasıl başaracaklar?” ifadelerine yer verildi.

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği, “Araç muayene hizmetini verme hakkı özel bir şirkete satılmamalı ve bu hizmet AB uzmanlarının öngördüğü sistemi oluşturarak devlet tarafından verilmeli” açıklamasında bulundu.

“KKTC YETKİLİLERİ TRAFİK GÜVENLİĞİ PROJELERİNİ YOK SAYIYOR”

Derneğin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Var olan araç muayene sisteminin savunulması mümkün değil.  Zaten 2011’de AB uzmanları tarafından tamamlanan bilimsel rapor Kıbrıslı Türklerin trafik güvenliğine hizmet edecek araç muayene sisteminin nasıl oluşturulması gerektiğini ortaya koydu. Uzmanların görüşü araç muayene hizmetinin devlet tarafından verilmesinin en doğru seçenek olacağı yönünde.

Ancak KKTC yetkilileri yıllardır uygulamayı bekleyen bu ve benzeri AB kaynaklı trafik güvenliği projelerini yok saymaya devam ediyor, inatla özelleştirmeyi savunuyor. Özellikle, Avrupa Komisyonu Kıbrıslı Türklere araç muayene ile ilgili olarak finans ve uzmanlık yardımı yapmaya hazırken  hükümetin araç muayene sistemini özelleştirme kararı alması hiçbir mantıkla açıklanamaz.”

“DÜNYADA ARAÇ MUAYENE HİZMETİ SUNAN BÜYÜK ŞİRKETLER REKLAM EDİLDİKLERİ KADAR İYİ ÇALIŞMIYOR”

Açıklamada, şunlar da savunuldu:

“Araç muayene sisteminin özelleştirilmesini gerektirecek tek bir bilimsel fayda-maliyet çalışması yapılmış mıdır? Biz iddia ediyoruz ki böyle bir çalışma yoktur, ve hükümet araç muayene sistemi aracılığı ile yeni bir rant kapısının açılması ve halkın parasının özel ceplere akıtılmasını planlamaktadır. Özelleştirme tek ve en iyi çare gibi lanse edilse de, halktan söğüşlenecek paranın karşılığı yine alınmayacaktır, çünkü dünyada araç muayene hizmeti sunan büyük şirketler reklam edildikleri kadar iyi çalışmazlar.”

“HÜKÜMETLER, TRAFİK GÜVENLİĞİNİ DERT EDİNMİYOR”

Bakanlar Kurulu’nun özelleştirme kararının “toplum menfaatini hiçe sayma” olarak değerlendirildiği açıklamada şu görüşlere de yer verildi:

“Ne bugünkü, ne de geçmiş hükümetler toplumun trafik güvenliğini dert edinmişlerdir. Trafik güvenliği ile ilgili tek hedefin trafikte hayat kurtaracak ve ciddi yaralanmaları önleyecek–özetle, topluma hizmet edecek–bir sisteminin oluşturulması olması gerekirken, KKTC hükümetleri bu hedeften uzak durmaya devam etmektedirler.”

“KARARI KINIYORUZ”

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a bir yıldan fazla bir süre önce araç muayene sisteminin neden özelleştirilmemesi gerektiği hakkında bilgi verildiğini de aktardığı açıklamasında şunları ifade etti:

“Trafik güvenliğine önem vermeyen ve özelleştirme inadını sürdüren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve hükümetin diğer tüm yetkililerinin bilim ve–toplum menfaatini gözetmedikleri için–etik dışı özelleştirme kararını kınarız. Araç muayene hizmetini verme hakkı özel bir şirkete satılmamalı ve bu hizmet AB uzmanlarının öngördüğü sistemi oluşturarak devlet tarafından verilmelidir.”

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