Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Thalassaemia Derneği'nden acil tedbir alma çağrısı!

Dernek Başkan ve Asbaşkanı ile üyeleri bugün, sorunlarını aktarmak amacıyla Thalassaemia Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. 

05 Kasım 2019 Salı 14:33
Thalassaemia Derneği'nden acil tedbir alma çağrısı!

Thalassaemia Derneği, “kan, ilaç, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığını, merkez binasının yıkılmak üzere olduğunu, hak ihlalleri yapılarak düzgün tedaviye erişimin engellendiğini” belirterek, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümete acil tedbir alma çağrısında bulundu. 
Dernek Başkan ve Asbaşkanı ile üyeleri bugün, sorunlarını aktarmak amacıyla Thalassaemia Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. 
BEŞEVLERLİ 
Basın açıklamasını okuyan Thalassaemia Derneği Asbaşkanı Çiğdem Beşevlerli, sürekli olarak kan ve ilaç eksikliği yaşadıklarını ve hiçbir tedbir alınmadığını, ilaç eksikliği nedeniyle ilaçların büyük meblağlar ödenerek eczanelerden alındığını, her kan alma günüde kan bağışçısı bulmaya çalışıldığını kaydetti. 
Beşevlerli, kemik ölçüm cihazı yıllardan beri tamir edilemediğinden özelden hizmet alındığını ifade etti. 
Beşevlerli, İlaç ve Eczacılık Dairesi’ni eleştirerek, “stok yönetimi yapamadığından, eksik ilaç ve malzemenin zamanında ve yeterli miktarda alınmadığını, bu nedenle thalassaemialıların tarihi geçmiş iğneleri kullanmak zorunda bırakıldığını” söyledi. 
Thalasaemia Merkezi’nin yıkılmak üzere olduğunu dile getiren Beşevlerli, kan bankasının tavanının çökmek üzere olduğunu, laboratuvara cihaz alınamadığını, DNA laboratuvarlarının çökmek üzere olduğunu, çalışmaların hastaların yatak odasında yapıldığını kaydetti. 
Beşevlerli, Kızılay’dan adaya gönderilen ikinci kan bağış aracının teknik sebeplerle kullanılamadığını, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının gerekli yasal düzenlemeleri yapmadığını savundu. 
“Burada thalasaemiada hak ihlalleri yapılarak düzgün tedaviye erişim engelleniyor” diyen Beşevlerli, önerilerini şöyle sıraladı: 
“Acil olarak ülkede gönüllü kan bağışçıları sistemi kurulmalıdır. Gazimağusa ve Girne hastanelerinde 17.00’ye kadar kan bağışı kabul edilebilmelidir. Daha iyi hizmet verilebilmesi için kan bankasına sekreterlik kurulmalı, hemşire ve personel istihdamı yapılmalıdır. Thalaasaemiada kullanılması zorunlu ilaçlar İlaç ve Eczacılık Dairesi tarafından her zaman eksiksiz getirtilmelidir. Thalassaemia Merkezinde acil olarak tadilat yapılmalıdır.”
Beşevlerli, ilaç, malzeme, kan peşinde koşmak istemediklerini, düzgün tedavi almak istediklerini söyleyerek, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümeti, acil tedbir almaya çağırdı. 
VAROĞLU
Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu da, katılan üyelerine teşekkür ederek, tek istediklerinin kaliteli ve sağlık bir yaşam sürdürmek olduğuna vurgu yaptı. 

banner22
Son Güncelleme: 05.11.2019 14:38
Anahtar Kelimeler:
çağrıKıbrısHaberDernekThalassaemia
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bir kişi boğularak hayatını kaybetti!
Bir kişi boğularak hayatını kaybetti!
Karpaz-Pamuklu-Çayırova yolunda kaza!
Karpaz-Pamuklu-Çayırova yolunda kaza!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim