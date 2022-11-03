Thalassaemia Derneği'nden çağrı...

Dernekten yapılan açıklama şöyle:

Thalassaemia Derneği başta olmak üzere bir çok dernek gibi bizde 16 yıldır yapılmayan engelli istihtamının ne olacağı endişesi içindeyiz. . 64/1993 sayılı

ENGELLİLERİ KORUMA, REHABİLİTE VE İSTİHDAM YASASI ‘na ragmen 2006 yılından beridir yapılmayan istihtamlar için dönemin 10 Çalişma Bakanına ziyarette bulunduk .

Ülkede engelsiz birey kadar engelli bireylerinde disiplinli mesai saatlerini dolduracak kadar kaliteli çalışacak kapasitedeyiz. kaanatindeyiz. Engelli istihdamları bizi toplumdan ayrıştırdığınız işe yaramaz gibi göründüğümüz kanatine varmamıza sebebtir, oysaki bizler sizin sağlıklı birey olduğu için istihdam yaptığınız kişilerden tek farkımız bize vereceğiniz bu şansı daha iyi değerlendireceğimizdir.

Ülkemizde son zamanlarda birçok istihdamın yapıldığını işe alımların olduğu gözden kaçmamakta. Bilmeniz gereken nokta biz tedavisi masraflı olan ve Devletın verdiği sosyal yardımla aile geçindiren eczaneen aldığı ilaçları ödeyen kişileriz. Takdir edersinizki verılen bu masala sadece ilaçlarımızı ödüyoruz.

Defalarca Devletin her mercisinden randevu isdedik ama kimse bize cvp vermedi , ama bu cavab verilsede ne olacağını hepimiz biliyoruz İSTİHTAM YOK….

Olmayan tek şey bü ülkede ENGELLİ İSTİHTAMI VE ENGELLERİN KALDIRILMAMASI….