“Thalassaemıalıların işe alınmasını talep etmekteyiz”

Dernek Başkanı Ahmet Varoğlu yazılı açıklamasında, 1993 yılında yürürlüğe giren yasanın, 2006 yılından beridir uygulanmadığını ve genelde tüm engelliler özelde de thalassaemialı üyelerin, yıllardır, umutla istihdam beklentisi içerisinde olduklarını kaydetti.

Yasada zorunlu olmasına rağmen tek bir thalassaemialı istihdamı yapılmadığını, ayrıca engellilerin barem, terfi ve emeklilikleri için de hiç bir düzenlemeye gidilmediğini belirten Varoğlu, şöyle devam etti:

“Sağlık sorunu yaşayan, her gün ilaç ve tedavi masrafları olan thalassaemialılar ciddi anlamda mağdurdurlar. Thalassemialı arkadaşlarmızdan halen istihdam edilmeyi bekleyen kişilerin bekleyecek ve dayanacak güçü kalmamıştır. Devlet ve özel sektör yasayı uygulayıncaya kadar birçok arkadaşımızın yaşlanması yanında bütün şevk ve ümitleri de kırılmıştır. Acil olarak yasanın uygulanarak iş bekleyen thalassaemialıların işe alınmasını talep etmekteyiz. Bütceye bu yönde ödenek ayrılmadığını bize söylemeyiniz. Çalışma Bakanı’mız ve Bakanlar Kurulunun, bu yönde karar üretmesini beklemekteyiz.”