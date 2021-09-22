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The Unique Gusto kapısını tekrar lezzet severlere açıyor.

22 Eylül 2021 Çarşamba 18:18
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The Unique Gusto kapısını tekrar lezzet severlere açıyor.

Yaz ve pandemi şartları nedeni ile yaklaşık 1 buçuk aydır faaliyetlerine ara veren The Unique Gusto, Köşklüçiftlik’in tarihi dokusunu ve ruhunu üzerinde taşıyan, Kıbrıs’ın geleneksel mimarisini yansıtan sarı taştan yapılmış tarihi köşkte, usta şeflerin dünya ve Kıbrıs lezzetlerinden oluşan menüsü ile eşsiz deneyimler yaşatmak için tekrar kapısını lezzet severlere açıyor.

700 metrekare kapalı alana, özel peyzaj ile dekore edilen 600 metrekare bahçe alanına sahip olan The Unique Gusto, her türlü kurumsal ve bireysel organizasyonlar, kutlamalar, özel toplantılar ve iş yemekleri, aile ve arkadaşlarla sosyal yemekler için lezzetten hizmete en üst düzeyde ev sahipliği yapmaya kaldığı yerden devam ediyor.

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