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Theodotou 18 ay hapis yatacak

Kokain ithal eden Theodotos Theodotou,  18 ay hapis cezası aldı

29 Ocak 2019 Salı 17:05
Theodotou 18 ay hapis yatacak

(Kamalı Haber) - Metehan Sınır Kapısın’ndan iki gram hintkeneviri, 11 gram 454 miligram ağırlığında kokain ithal eden Theodotos Theodotou,  18 ay hapis cezası aldı. 

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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu. Dava kararını okuyan Başkan Fadıl Aksun, uyuşturucu suçlarının ciddiyet, vahamet ve yaygınlığına işaret etti. Aksun, uyuşturucu ithal etmek suçunun ülkemizdeki uyuşturucuya karşı mücadeleyi sekteye uğrattığına değindi. Aksun, sanığın ülkemize uyuşturucu ithal ederek, uyuşturucuyla mücadeleyi sekte vurmasını, kokain türü maddenin azımsanmayacak miktarda oluşunu, ilk anda uyuşturucuyu atarak, yok etmeye çalılmasını aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti. Aksun, sanığın polise yardım etmesi, ifade vermesini ve şahsi kullanımı için uyuşturucuyu tasarruf etmesini ise lehine değerlendirdiklerini belirtti. Aksun, uyuşturucu suçunun son 10 yılda, 9 kez ağır ceza mahkemelerinin gündeminde ilk sırada yer aldığını kaydetti. Aksun, kokain türü uyuşturucu maddenin A sınıfına giren en tehlikeli uyuşturucu türü arasında olduğuna vurgu yaptı. Kokain türü uyuşturucu maddeyi ithal ve tasarruf etme suçunun 18 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne vurgu yapan Aksun, sanıkların son derece ciddi ve vahim bir suçla methaldar olduğuna değindi.

Aksun, sanığın iki farklı türde ve iki farklı miktarda uyuşturucu ithal ettiğine vurgu yaparak, cezaları ayrı çekmesine karar verdiklerini belirtti. Aksun, sanığa kokain ithalinden 15 ay, hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan ise 3 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Son Güncelleme: 29.01.2019 17:31
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KıbrısGündemHaberHapis CezasıTheodotos Theodotou
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