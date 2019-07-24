Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

Thrones Club, dünya yıldızlarını ağırlıyor

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:41
Thrones Club, dünya yıldızlarını ağırlıyor

NorthernLand Group bünyesindeki Thrones Club’ın Summer Season açılış partisi bu akşam yapılıyor

AYO & TEO THRONES CLUB’DA KABİN BAŞINA GEÇECEK

NorthernLand Group bünyesindeki Thrones Club Summer Season açılış partisi bu akşam gerçekleştirilecek. Geceye özel R&B müziğin parlayan yıldızları AYO & TEO sahne alacak. Rolex şarkısı ile çıkış yapan Ayo & Teo’nun yanı sıra gece boyunca bir birinden eşsiz şovlar ve sürprizler gerçekleştirilecek. Öte yandan genin ilerleyen saatlerinde JAN B setleri ile eğlence severleri sabahın ile saatlerine kadar coşturacak.

banner22
Son Güncelleme: 24.07.2019 16:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar, KKTC Vatanseverler Derneği heyetini kabul etti
Başbakan Tatar, KKTC Vatanseverler Derneği heyetini kabul etti
Kalam, sınır dışı edilecek
Kalam, sınır dışı edilecek
Kundaklama olayıyla ilgili 1 kişi  aranıyor
Kundaklama olayıyla ilgili 1 kişi  aranıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim