Thrones Club, dünya yıldızlarını ağırlıyor

NorthernLand Group bünyesindeki Thrones Club’ın Summer Season açılış partisi bu akşam yapılıyor

AYO & TEO THRONES CLUB’DA KABİN BAŞINA GEÇECEK

NorthernLand Group bünyesindeki Thrones Club Summer Season açılış partisi bu akşam gerçekleştirilecek. Geceye özel R&B müziğin parlayan yıldızları AYO & TEO sahne alacak. Rolex şarkısı ile çıkış yapan Ayo & Teo’nun yanı sıra gece boyunca bir birinden eşsiz şovlar ve sürprizler gerçekleştirilecek. Öte yandan genin ilerleyen saatlerinde JAN B setleri ile eğlence severleri sabahın ile saatlerine kadar coşturacak.