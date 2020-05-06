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THY'den Normalleşmede İlk Adım

Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerini durduran THY uçuş yasağı sonrasına yönelik taslak hazırladı

06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:31
2887 Okunma
THY'den Normalleşmede İlk Adım

Üç aylık planlana göre Haziran'da tüm yurt içi uçuşlarına başlanacak, yurt dışına 19 ülkeye uçuş gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iç ve dış hat seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY) haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan uçuş planlama taslağı yaptı.

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs’a kadar durdurma kararı alan THY, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre uçuş yapılmasını öngörüyor.

İç hat uçuşlarını haziranda başlatmayı amaçlayan THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak düzenleyecek.

Üç aylık periyotta düzenlenen uçuş planlamasına göre, haziran ayında 19 ülkeye 22 noktada haftalık 75 frekans uçuş yapılacak.

Kanada'da Toronto, Kazakistan'da Almatı, Afganistan'da Kabil, Japonya'da Tokyo, Çin'de Şanghay, Güney Kore'de Seul, Singapur, Danimarka'da Kopenhag, İsveç'te Stockholm, Norveç'te Oslo, Almanya’da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya'da Viyana, Hollanda'da Amsterdam, Belçika'da Brüksel, Beyaz Rusya'da Minsk, Gürcistan'da Tiflis, Lübnan'da Beyrut, Kuveyt ve İsrail'de Tel-Aviv seferleri icra edilecek.

Haziranda yurt içinde tüm meydanlara uçulmaya devam edilmesi, ilk etapta normal durumda planlı seferlerin yüzde 60 oranında icra edilmesi öngörülüyor. THY, temmuz ve ağustosta ise uçuşlarını arttırmayı amaçlıyor. THY, temmuzda 74 ülke ve 103 noktada haftalık 572 frekans, ağustosta ise 98 ülke 160 noktada 937 frekans uçuş planlıyor.

Haber Kıbrıs

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Ertaç 2020-05-06 11:24:33

Şimdi biz almayalım,daha sonra hay hay

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alfa 2020-05-06 11:21:19

eee kktc uçuşları nerde ?

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