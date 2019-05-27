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THY'den Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan’a ödül!

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:16
THY'den Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan’a ödül!
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Türk Hava Yolları (THY) Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan’a, Kuzey Kıbrıs’ta turizmin çeşitlendirilmesine yaptığı öncü katkılardan ötürü ödül verdi. 

THY’nin çeşitli kategorilerde başarı elde eden turizmcilere ödüller verdiği galanın açılışında konuşan Dr. Ahmet Savaşan, yeni kurulan hükümetin Türkiye ile uyum içinde hareket ederek, bir yandan turizmde yaşanan sorunları çözmesi, diğer bir yandan ise turizmde sürdürülebilirliğin yakalanması için dijital dönüşüm sürecini başlatması gerektiğine vurgu yaptı. 

En çok gelir turizmden... 

KKTC’nin ithalatının 1,778 milyar USD, ihracatının 105 milyon USD, dış ticaret açığının ise 1,672 milyar USD olduğuna dikkat çeken Savaşan, ülkede en çok gelirin 865 milyon USD ile turizmden, ardından ise 765 milyon USD ile yüksek öğrenimden elde edildiğini söyledi. 

Turist sayısı ve doluluklar düştü... 

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Kuzey Kıbrıs’a gelen turist sayısında Şubat sonu itibarı ile %10.3, turistik tesislerde konaklayan kişi sayısında %5.8, otel doluluklarında ise %19.9 oranında düşüş yaşandığını ifade eden Savaşan, hükümetin Türkiye’nin desteğini alması ve sektörle işbirliğini geliştirmesi halinde turizmde ciddi bir gerilemenin yaşanmasının önüne geçilebileceğini söyledi. 

Turizimde gerçek bir başarı hikayesine ihtiyaç var... 

Toplumların ekonomik üretim modelleri tarihindeki son durağın dördüncü sanayi devrimi yani Endüstri 4.0 olarak tanımlandığına dikkat çeken Savaşan, 4.0 Dünyası’nın, sadece sanayide değil, tüm sektörlerde iş yapma biçimlerini değiştirdiğini söyledi. Mevcut sorunların bir an önce çözülerek, 4.0 devriminin başlatılması halinde, kurumsallaşan, markalaşan, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir bir turizmin mümkün olacağını belirten Savaşan, turizimde gerçek bir başarı hikayesine ihtiyaç olduğuna işaret etti. 

Dijitalleşmeyi gerçekleştiremeyen ülkeler kaybedecek... 

Dijital kullanıcı sayısının her geçen gün arttığını ve kullanıcıların %84’lere varan bir oranla doğrudan web üzerinden rezervasyon yaptığını belirten Dr. Ahmet Savaşan, turizmde dijitalleşmeyi gerçekleştiremeyen kurum ve ülkelerin kaybetmeye mahkum olacağına dikkat çekti. 

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Türk Hava Yolları
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