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THY şemsiyesi altında ''North Cyprus'' şirketi yolda

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, geçtiğimiz ay İstanbul temasları çerçevesinde bir araya geldikleri THY ile görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:03
THY şemsiyesi altında ''North Cyprus'' şirketi yolda

TAK’a konuşan Üstel, THY şemsiyesi altında “North Cyprus” şirketinin yaratılmasını istediklerini kaydetti.

Bakan Üstel, “Amaç; turistlerin, öğrencilerin ve vatandaşlarımızın daha makul fiyatlara ülkeye gidip gelmeleri ve maliyetlerin düşürülmesidir. Üçüncü ülkelere göre daha avantajlı bir fiyat yakalamak önemlidir” dedi.

Ulaşım konusunda iki devlet havalimanlarındaki yüksek vergilerin asgariye indirilmesi yanında biletlerde bir tavan fiyat belirlenmesini istediklerini de ifade eden Üstel, tarafların bu konularda teknik bir çalışma için zaman istediğini kaydetti.

Üstel, THY ve Anadolu Jet’in ülkeye seferlerini artırmasını istediklerini, bunun yanında bağlantılı uçuşların yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Üstel, Hatay yönündeki talebimizin gerçekleştiğini ve 8 Ağustos tarihinde uçuşların başladığını, şimdi ise Karadeniz’den KKTC’ye direk sefer talep ettiklerini, bu destinasyonun ise önümüzdeki yıl Ercan’dan Karadeniz bölgesine başlaması yönünde söz aldıklarını dile getirdi.

Turizm Bakanı Üstel, turist ve öğrencilerin ülkeye gelirken daha rahat gelmelerini sağlayacak bazı adımlar attıklarını da belirterek, örneğin THY ile promosyon biletlerde 15 kilo olan ağırlık hakkını Kuzey Kıbrıs uçuşlarında 20 kilo olarak talep ettiklerini ve olumlu yanıt aldıklarını, ayrıca eğitim alanında öğrencilere destek olmak için Anadolu Jet’e kayıt yapmaları halinde yüzde 20 indirim sağlanacağını kaydetti.

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