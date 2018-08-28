THY ve Pegasus bazı Ercan uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları ve Pegasus Ercan'a yapılacak bazı seferleri iptal etti.

Ercan Havalimanı'ndaki trafik görevlilerinin grev niteliğindeki eylemi nedeniyle Türk Hava yolları (THY)'nin 8 seferi iptal edildi.

Bugün saat 22.00 ile yarın saat 08.00 arasında Atatürk Havalimanı kalkışlı 2, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 1, Ankara Esenboğa Havalimanı kalkışlı 1, Ercan Havalimanı kalkışlı 4 seferi iptal edildi.

THY’NİN BAZI UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

Alınan bilgiye göre Türk Hava Yolları’nın (THY) da bazı uçuşları iptal edildi.

Grev nedeniyle 28 Ağustos 2018 saat 22.00 – 29 Ağustos 2018 08.00(yerel saat) arası iniş kalkış trafiğine kapatılmıştır. Bu nedenle ilgili seferler iptal edilmiştir.

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