Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

THY’den KKTC’ye ek sefer geliyor

27 Kasım 2019 Çarşamba 11:58
THY’den KKTC’ye ek sefer geliyor

Atlas Global Havayolları’nın seferlerini bir ay süreyle durdurmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seferlerin aksamaması için Türk Hava Yolları çalışma başlattı. Hükümetin girişimiyle Türk Hava Yolları’nın ortaya çıkan talebin karşılanması amacıyla böyle bir girişim yaptığı ifade edilirken THY, yapacağı çalışmanın ardından KKTC’ye kaç sefer koyacağına karar verecek. Bilindiği üzere dün akşam Atlasglobal Havayolları, 21 Aralık tarihine kadar uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ThyKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alpay Durduran'dan Berlin görüşmeleriyle ilgili açıklama
Alpay Durduran'dan Berlin görüşmeleriyle ilgili açıklama
Din İşleri Başkanı Atalay’dan Arnavutluk’taki deprem için taziye mesajı
Din İşleri Başkanı Atalay’dan Arnavutluk’taki deprem için taziye mesajı
Elektrikte süresiz grev!
Elektrikte süresiz grev!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim