Türk Hava Yolları (THY) KKTC'ye yönelik açılımlara devam ediyor. Daha önce öğrencilere yönelik yüzde 15 indirim kampanyası başlatan THY, 1 Kasım-26 Aralık tarihleri arasında 199 TL'ye tek yön Ercan-İstanbul, İstanbul-Ercan bilet satış kampanyası başlattı. Buna göre bilet satış dönemi 24 Eylül 2019 - 28 Eylül 2019 (dahil) olacak. Seyahat dönemi ise 01 Kasım 2019 - 26 Aralık 2019 (dahil) tarihleri arasında uygulanacak. Promosyon uygulanmayacak dönemler ise şöyle; 15 Kasım 2019 (dahil) – 18 Kasım 2019 (dahil) tarihleri arası, 22 Kasım 2019 (dahil) – 25 Kasım 2019 (dahil) tarihleri arası
THY’den KKTC’ye özel kampanya
Türk Hava Yolları, KKTC’ye okumaya gelecek öğrencilere yönelik büyük bir indirime gitti…
24 Eylül 2019 Salı 12:43
Son Güncelleme: 24.09.2019 12:50
1 senedir 100 defadır kktc indirimli diye diye bindiridire bindire bir oldunuz istersen internetten fiyatlara bak. adamlar rumdan 30 euro ya wizz hava yollarından larnaca londra luton yapıyor seiz nerdesiniz
KKTC li vatandaslara yonelik bi uygulama degil tam olarak, tc den gelen ogrenciler daha ucuz gelsin diyedir, firsattan bizim cocuklar da indirimden yararlanacak ama bu sadace indirimden yararlanabilenlerin bizimkilerin yuzde 20si.