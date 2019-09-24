Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Her 3 saniyede bir kişi demansa yakalanıyor
Son Dakika
Youtube'da o kural değişiyor!
Youtube'da o kural değişiyor!
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20 yıl önce başlıyor
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20...
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel eser
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel...

THY’den KKTC’ye özel kampanya

Türk Hava Yolları, KKTC’ye okumaya gelecek öğrencilere yönelik büyük bir indirime gitti…

24 Eylül 2019 Salı 12:43
THY’den KKTC’ye özel kampanya

Türk Hava Yolları (THY) KKTC'ye yönelik açılımlara devam ediyor. Daha önce öğrencilere yönelik yüzde 15 indirim kampanyası başlatan THY, 1 Kasım-26 Aralık tarihleri arasında 199 TL'ye tek yön Ercan-İstanbul, İstanbul-Ercan bilet satış kampanyası başlattı. Buna göre bilet satış dönemi 24 Eylül 2019 - 28 Eylül 2019 (dahil) olacak. Seyahat dönemi ise 01 Kasım 2019 - 26 Aralık 2019 (dahil) tarihleri arasında uygulanacak. Promosyon uygulanmayacak dönemler ise şöyle; 15 Kasım 2019 (dahil) – 18 Kasım 2019 (dahil) tarihleri arası, 22 Kasım 2019 (dahil) – 25 Kasım 2019 (dahil) tarihleri arası

banner22
Son Güncelleme: 24.09.2019 12:50
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberKampanyaÖZELKKTCThy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yalan 2019-09-24 13:11:51

1 senedir 100 defadır kktc indirimli diye diye bindiridire bindire bir oldunuz istersen internetten fiyatlara bak. adamlar rumdan 30 euro ya wizz hava yollarından larnaca londra luton yapıyor seiz nerdesiniz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hangi ogrenci ? 2019-09-24 15:20:30

KKTC li vatandaslara yonelik bi uygulama degil tam olarak, tc den gelen ogrenciler daha ucuz gelsin diyedir, firsattan bizim cocuklar da indirimden yararlanacak ama bu sadace indirimden yararlanabilenlerin bizimkilerin yuzde 20si.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
DAÜ, 2019-2020 Akademik Yılı’na sanatla başladı
DAÜ, 2019-2020 Akademik Yılı’na sanatla başladı
Girne Belediyesi, Girne Üniversitesi ile iş birliği yapıyor
Girne Belediyesi, Girne Üniversitesi ile iş birliği yapıyor
6 saatlik elektrik kesintisi!
6 saatlik elektrik kesintisi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim