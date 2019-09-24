THY’den KKTC’ye özel kampanya

Türk Hava Yolları (THY) KKTC'ye yönelik açılımlara devam ediyor. Daha önce öğrencilere yönelik yüzde 15 indirim kampanyası başlatan THY, 1 Kasım-26 Aralık tarihleri arasında 199 TL'ye tek yön Ercan-İstanbul, İstanbul-Ercan bilet satış kampanyası başlattı. Buna göre bilet satış dönemi 24 Eylül 2019 - 28 Eylül 2019 (dahil) olacak. Seyahat dönemi ise 01 Kasım 2019 - 26 Aralık 2019 (dahil) tarihleri arasında uygulanacak. Promosyon uygulanmayacak dönemler ise şöyle; 15 Kasım 2019 (dahil) – 18 Kasım 2019 (dahil) tarihleri arası, 22 Kasım 2019 (dahil) – 25 Kasım 2019 (dahil) tarihleri arası