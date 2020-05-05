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Tibuk ile ilgili FETÖ soruşturması gündemde

Başbakan Ersin Tatar’ın Merit Oteller Grubu sahibi Besim Tibuk’un Fetullah Gülen Terör Örgütü’nü övücü sözleri ile ilgili soruşturma başlatılması için Polis Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile istişare halinde olduğu ifade edildi.

05 Mayıs 2020 Salı 15:37
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Tibuk ile ilgili FETÖ soruşturması gündemde

Kıbrıs Postası’na ulaşan bilgilere göre geçtiğimiz günlerde farklı farklı programlarda sarf ettiği sözler nedeniyle Diyalog TV’nin yayınlarının RTÜK tarafından Türksat’tan çıkarılması üzerine incelemeye alınan Tibuk’un sözleri arasında geçmişte FETÖ’yü öven ifadeler de olduğunun belirlendiği ifade ediliyor.

FETÖ’nün KKTC'de 'terör örgütü' listesinde olması hasebiyle bu konuda harekete geçen Başbakan Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’ndan Tibuk ile ilgili soruşturma sürecini başlatmasını istediği ifade edildi.

Kıbrıs Postası

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dervis 2020-05-05 16:52:18

feto'yu akp icerisinde ovmeyen var mi..feto'nun bankasinin acilisini yapan kim..bizzat o zamanin basbakani rte degil mi..nedense bankaya para yatiranlar fetocu ilan edilip calisanlar hapse atilirken, bankanin acilisini yapip destekleyenlere hic bir sey olmadi. bu adam bir yatirimci. ciddi sucu varsa ceza almali ama fetocu gibi cok yuvarlak ve genis bir suclamayla olmaz bu is. konu buysa cok sacma. kimseyi dusuncesinden dolayi yargilyamazsiniz. belli ki birileri turkiyeden dugmeye basmis. tatar da her zamanki gibi memur olarak geregini yapmaya calisiyor.

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Hamza 2020-05-05 20:52:21 @dervis

Allah bir an evvel bu Tatar denen yaratığı tüketse de biz de kurtulsak..

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Paparazi 2020-05-05 16:42:20

Önce burda alırlar sonra türkiyeye iade eder fetöden içeri atarlar otellere devlet çöker kayyum atanır ve ak koyunlara paralar aktarılır sistem bu şekilde işliyor güzel sistem

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Gibri 2020-05-05 19:07:34

Ilk kez cumhurbaskani adayı olan bir ubp (işbirlikci , ganimetci ) % 20 civarı oy alacak. .

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Vatandaş 2020-05-05 20:53:43 @Gibri

Neeeee...Çok söyledin be gardaş! Üçün birini hesaba kattımı?

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hokoto pokoto 2020-05-05 20:12:59

içeri atılsın ..otellere devlet el koysun
yaşasın türkiye

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Brunzo 2020-05-05 20:55:07 @hokoto pokoto

annen de beraber içeri gelirse olur anana koyoto...

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hokoto pokoto 2020-05-05 21:05:58

brunzo küfür etme
akıllı ol
küfür zavallı insanların işidir
anayı karıştırma kendi ananı düşün

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hokoto pokoto 2020-05-05 21:07:25

şaka yaptım
banane
kim kime koyuyosa koysun

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Öz 2020-05-05 21:29:44

Ers bu işlere hiç girme. Sen Kıbrıslısın. Kıbrıslılar siyasi ikballeri için adam satmazlar.

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