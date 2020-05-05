Tibuk ile ilgili FETÖ soruşturması gündemde

Kıbrıs Postası’na ulaşan bilgilere göre geçtiğimiz günlerde farklı farklı programlarda sarf ettiği sözler nedeniyle Diyalog TV’nin yayınlarının RTÜK tarafından Türksat’tan çıkarılması üzerine incelemeye alınan Tibuk’un sözleri arasında geçmişte FETÖ’yü öven ifadeler de olduğunun belirlendiği ifade ediliyor.
FETÖ’nün KKTC'de 'terör örgütü' listesinde olması hasebiyle bu konuda harekete geçen Başbakan Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’ndan Tibuk ile ilgili soruşturma sürecini başlatmasını istediği ifade edildi.
Kıbrıs Postası
feto'yu akp icerisinde ovmeyen var mi..feto'nun bankasinin acilisini yapan kim..bizzat o zamanin basbakani rte degil mi..nedense bankaya para yatiranlar fetocu ilan edilip calisanlar hapse atilirken, bankanin acilisini yapip destekleyenlere hic bir sey olmadi. bu adam bir yatirimci. ciddi sucu varsa ceza almali ama fetocu gibi cok yuvarlak ve genis bir suclamayla olmaz bu is. konu buysa cok sacma. kimseyi dusuncesinden dolayi yargilyamazsiniz. belli ki birileri turkiyeden dugmeye basmis. tatar da her zamanki gibi memur olarak geregini yapmaya calisiyor.
Allah bir an evvel bu Tatar denen yaratığı tüketse de biz de kurtulsak..Beğen (1) Beğenmedim! (0)
Önce burda alırlar sonra türkiyeye iade eder fetöden içeri atarlar otellere devlet çöker kayyum atanır ve ak koyunlara paralar aktarılır sistem bu şekilde işliyor güzel sistem
Ilk kez cumhurbaskani adayı olan bir ubp (işbirlikci , ganimetci ) % 20 civarı oy alacak. .
Neeeee...Çok söyledin be gardaş! Üçün birini hesaba kattımı?Beğen (2) Beğenmedim! (0)
içeri atılsın ..otellere devlet el koysun
yaşasın türkiye
annen de beraber içeri gelirse olur anana koyoto...Beğen (0) Beğenmedim! (0)
brunzo küfür etme
akıllı ol
küfür zavallı insanların işidir
anayı karıştırma kendi ananı düşün
şaka yaptım
banane
kim kime koyuyosa koysun
Ers bu işlere hiç girme. Sen Kıbrıslısın. Kıbrıslılar siyasi ikballeri için adam satmazlar.