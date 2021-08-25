Ticaret Dairesi ekibinden şok baskın!

GÜNDEM KIBRIS
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Ticaret Dairesi ekibi Mağusa’daki Adalıer Gaz Tesislerine denetim düzenledi.
Günlerdir tüplerin bekletildiği ve satış yapılmadığı iddia edildi.
Adalı Ergaz dolum tesislerinin işletme sahibine şu anda ulaşılamıyor.
Cumartesi gününden bu yana Gaz dolum tesisi ve büro kapalı.
Bölgedeki vatandaşlarından yoğun şikayeti üzerine Ticaret dairesi yetkilileri Adalıer Gaz Dolum tesisine gittiler.
Tüm bölgede bugün denetim gerçekleştiriliyor.
Yüzlerce Tüp Gaz dolu şekilde bekletiliyor.
Yaklaşık 2000 tane Tüp Gaz tespit edildi yüklü bir ceza kesilmesi bekleniyor....
İŞTE TİCARET DAİRESİ EKİBİNİN BASKIN ANI: