Ticaret Odası Anamur Ziyaretinin Ertelendiğini Açıkladı

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, “Ziyaretimiz beklenmedik gelişmeler nedeniyle ertelenmiştir. Yaptığımız hazırlıklar kalıcıdır. Bu ziyareti, kısa bir süre sonra ve daha etkili olarak gerçekleştireceğimize inancımız tamdır” dedi.

Odadan yapılan açıklamada söz konusu ziyarette özellikle tarım alanlarına ve tarımsal sanayi tesislerine ziyaretler yapılması ve bu alanlarla ilgili iş insanlarının buluşmalarına olanak tanınması amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Tarım ve Orman Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile çok sayıda bürokrat ve iş insanının katılmak için hazırlık yaptığı ziyaretin Kıbrıs Türk tarım sektörünün önünün açılmasına yardımcı olması planlanmıştı” denildi.