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Ticaret Odası ile Eko Avrasya ve AYSİAD Bir Araya Geldi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), KKTC’de bulunan Eko Avrasya (Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (Eko Avrasya) ve Avrasya Yönetici Sanayici ve İş adamları Derneği (AYSİAD) ile bir araya geldi.

02 Ekim 2021 Cumartesi 10:43
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Ticaret Odası ile Eko Avrasya ve AYSİAD Bir Araya Geldi
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Ticaret Odası’ndan verilen bilgiye göre, örgütler, çalışma yemeğinin ardından KTTO konferans salonunda toplantı yaptı.

Görüşmede konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, Türkiye – KKTC ekonomik iş birliği toplantısı vesilesi ile iş insanlarını KKTC’de görmekten büyük  memnuniyet duyduklarını belirterek, ziyaretin; KKTC ile Türkiye arasındaki bağların gücünü göstermesi bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Deniz, “Kıbrıslı Türkler, ada üzerindeki var oluş mücadelesi boyunca en büyük desteği Türkiye’den almışlardır. Bugün, bu şartlarda devam ettirmekte olduğumuz mücadelenin destekçisi de yine Türkiye ve onun bir parçası olan sizin gibi kurumlar, arkadaşlarımız ve dostlarımızdır. Bu ziyaretiniz, bu birlikteliği göstermesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Geldiğiniz için bir kez daha yürekten teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Bu gibi ziyaretlerin iş insanlarının geliştireceği iş birlikleri ve mücadelenin başarı şansını artırdığına işaret eden Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bu iş birliklerinin yolunu açmak için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

AYSİAD Başkanı Mahmut Catlık da yaptığı konuşmasında, KKTC’ye, “Kıbrıs Türkü’yle kucaklaşmaya gönül köprüleri kurmaya” geldiklerini ifade ederek, “Bu görüşmelerin sonunda el birliğiyle güç birliğiyle gönül birliğiyle dilde, kültürde işte birlik diyoruz. Birlikte yatırım yapalım, birlikte üretelim birbirimizi destekleyelim, beraber büyüyelim 21. yüzyılda ayakta kalmak yaşamak ekonomik güce bağlı ise beraberce bunları gerçekleştirelim” dedi.

EKO AVRASYA Başkanı Hikmet Eren ise yaptığı konuşmasında, KKTC’nin bir eğitim ve turizm adası olduğunu bildiklerini fakat bundan sonra bir “bilişim adası” da olması gerektiğini belirtti.

Bilişim çağında KKTC’nin tüm resmi kurumları ile birlikte buna entegre olması gerektiğini belirten Eren, KKTC’nin bir huzur adası olduğunu ve bu şekilde kalması gerektiğini kaydetti.

Görüşmede, Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu da  sunum gerçekleştirerek yatırım imkanları ve  süreçler hakkında bilgi verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Ticaret Odası
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