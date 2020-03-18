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Ticaret Odası'ndan Koronavirüs Fonu'na 1 milyon TL

Ticaret Odası, koronavirüs için oluşturulan fona 1 milyon TL ayırdığını, iş insanlarının da yapacağı katkıyla miktarın artacağını duyurdu.

18 Mart 2020 Çarşamba 11:59
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Ticaret Odası'ndan Koronavirüs Fonu'na 1 milyon TL

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, sağlık ekipmanları alımı için kendi bütçesinden bir milyon TL ayırdı. Bu miktarın artırılması için iş insanlarından bağış da kabul edilecek. Bu kaynak, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde sağlık ekipmanları almak için kullanılacak.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Koronavirüs (COVİD-19) mücadelesine destek olmak amacıyla bir milyon TL’lik kaynak ayırdı. KTTO’nun kendi birikimlerinden yaratılan bu kaynağın güçlendirilmesi için iş insanlarından bağış kabul edilmeye de başlandı.

KTTO tarafından sağlanan kaynak, sağlık ekipmanları alımında kullanılacak. Kaynak, Sağlık Bakanlığı’nın istekleri doğrultusunda ve bakanlık ile işbirliği içinde yönetilecek. Acil olarak sağlanacak ekipmanlar Sağlık Bakanlığı’na devredilecek.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından COVİD-19 virüsüne karşı yürütülen mücadeleye destek olmak amacıyla başlatılan kampanyaya destek olmak isteyenlerin, 2283760 numaralı telefondan KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Emre Olgun ile iletişim kurmaları gerekiyor

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Ticaret OdasıKoronavirüs Fonu
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yaşayın 2020-03-18 12:43:10

çok iyi yaptınız. Daha da verin. Allah kazancınızı artırsın. Ama yükseltin bu rakamı.aranızda inanılmaz zenginler var. Biraz daha fedakarlık. Şimdiden sevap aldınız. Ama daha yükseltin bu rakamı.

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