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Ticaret Odası Üyelerine, Sigorta Primlerini Bugün Ödemeleri Çağrısı Yaptı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Başbakan Ersan Saner ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in hükümetin sosyal sigorta prim desteğini sürdürmesi konusunda prensip anlaşmasına vardığını belirterek üyelerine Sosyal Sigorta primlerinin ödenmesinin son günü olan bugün primleri ödemeleri çağrısında bulundu.

20 Ağustos 2021 Cuma 09:48
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Ticaret Odası Üyelerine, Sigorta Primlerini Bugün Ödemeleri Çağrısı Yaptı

KTTO’dan yapılan açıklamada, prim desteğinin hangi koşullarla devam edeceğinin yapılacak çalışmalar ile belirleneceği bildirildi.

Açıklamada, salgın döneminde hükümetin istihdamın devamını desteklemek amacıyla, sosyal sigorta primlerinin bir kısmının devlet tarafından ödenmesi esasına dayanan “sosyal sigorta prim desteğinin” haziran sonunda yürürlükten kalktığı, bunun işsizliğe yol açacağını ileri süren Ticaret Odası’nın ise desteğin devamını sağlamak amacıyla temmuz ayına ait sosyal sigorta primlerinin ödenmemesi çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

Öte yandan KTTO Başkanı Deniz, üyelerini primlerin ödenmesinin son günü olan bugün sigorta primlerini ödemeye çağırdı.

Açıklamaya göre Deniz, şunları kaydetti:

“Önemli olan ilkesel yaklaşımdır. Hükümetin mali zorluklarının bizler de farkındayız. Bizim amacımız, istihdamı devam ettirerek, çalışanlarımız açlık ile karşı karşıya bırakmamak, aynı zamanda ekonomik çarkların dönmesine yardımcı olmaktır. Ayrıntıları Sayın Başbakan ile görüşeceğiz. Uzlaşabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle üyelerimizi, primlerin ödenmesinin son günü olan 20 Ağustos-Cuma günü primlerini ödemeye çağırıyoruz.”

Son Güncelleme: 20.08.2021 16:24
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Kıbrıs Türk Ticaret OdasıTurgay DenizSigorta Primleri
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