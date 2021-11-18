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Ticaret Odası’nın Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı bugün tartışmaya açıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı bugün tartışmaya açıldı.

18 Kasım 2021 Perşembe 13:46
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Ticaret Odası’nın Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı bugün tartışmaya açıldı
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve üç yıl süresince yapılması önerilen eylemleri de içeren Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı, bugün ele alınıyor. Bugün Akın Colony Otel’de düzenlenen etkinlikle tartışılmaya başlanan program önerisi taslağı ile ilgili tartışmaların ilk etabına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, siyasi parti başkanları ve üst düzey bürokratların  katıldı.

Bugünkü etkinliğin sabah oturumu program önerisi taslağı Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz tarafından yapıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program Önerisi, KKTC’deki plan eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. Bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sonrasında ekonomiyi ve sosyal hayatı yeniden şekillendirmek ihtiyacına karşılık KKTC’de siyasi istikrarsızlıktan kaynaklanan plansızlığı gidermeyi amaçlayan Orta Vadeli Program Önerisi, esas olarak beş ana başlık altında çeşitli uygulamalar yapılmasını ve KKTC’nin ileri taşınmasını öngörüyor.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından uzmanların katkıları ile hazırlanan ve “taslak” olarak nitelenen Orta Vadeli Program Önerisi, bugünkü tartışmalardan sonra yeniden şekillendirilecek ve resmi makamlar ile siyasi partilere sunulacak. Program önerisinin son şekli kamuoyu ile de paylaşılacak.

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