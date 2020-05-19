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TİKA'dan yardım

TİKA'dan KKTC'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

19 Mayıs 2020 Salı 18:57
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TİKA'dan yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından KKTC’deki ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolileri ulaştırıldı.

TİKA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve ramazan ayı faaliyetleri kapsamında KKTC'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulundu.

TİKA Lefkoşa Program Ofisi tarafından belirlenen Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke bölgelerindeki 1000 aileye temel gıda kolileri teslim edildi.

Toplam 5 bin kişinin faydalanması hedeflenen ve içerisinde KKTC'nin yerli ürünleri de olan ramazan gıda paketlerinin dağıtımı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin koordinasyonunda, TİKA çalışanları, KKTC'de faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşları ile köy ve mahalle muhtarlıkları aracılığı ile gerçekleştirildi.

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Gibri 2020-05-19 20:52:08

Bu kızılay vardı eskiden T.C nin , ne oldu !!!!!!!!!!!

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