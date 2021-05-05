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TİKA, KKTC’de 2 bin hijyen paketi dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Lefkoşa Program Ofisi tarafından KKTC’nin tüm ilçelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere, engellilere ve dezavantajlı gruplara hijyen ve kişisel koruyucu malzemelerden oluşan 2 bin paket ulaştırıldı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:25
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TİKA, KKTC’de 2 bin hijyen paketi dağıttı

 Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke’de belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle dağıtılan paketlerde ihtiyaç sahiplerine 200 bin maske, 4 bin paket kolonyalı mendil, 6 bin litre dezenfektan, antiseptik, kolonya ve sıvı sabun teslim edildi. TİKA Lefkoşa Program Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, TİKA’nın 5 kıtada yaptığı geleneksel ramazan ayı faaliyetleri kapsamında 2020’de KKTC’de bin aileye 25 ton gıda paketi dağıtıldığını, bu yıl ise artan vakalar nedeniyle hijyen ve kişisel koruyucu malzemelerden oluşan paketlerin tercih edildiğini belirtti.

Küçükçavuş, özellikle engellilere, dezavantajlı gruplara, zor koşullarda yaşayan kadınlara, öğrencilere ve yoksul ailelere ulaşılmaya çalışıldığını da kaydetti. İş birliği yapılan sivil toplum kuruluşlarından KKTC Engelliler Dayanışma Derneğinin Başkanı Ömer Suay da, özellikle pandemi sürecinde ortaya çıkan ilave zorlukların tüm dünyada olduğu gibi KKTC’yi de derinden etkilediğini vurgulayarak, “TİKA gibi kurumların halkımızın yanında olması, pandeminin zorluklarına rağmen dost elini omzumuzda hissetmemize vesile oluyor” dedi.
 

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Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı
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