Tiken’e 9 ay hapis cezası…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 2018 yılı Haziran ayı içerisinde ayni tarihte Suriçi’ndeki 3 farklı iş yerine girerek hırsızlık yapan sanık Onur Tiken hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ne açıklandı. “Bina açma”, “Sirkat”, “Kasti hasar” ve “Suç işlemek kastıyla başkasının malına girme” davalarından yargılanan sanık Tiken, suçlu bulunarak 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kola, para ve kamera kayıt cihazı sirkat etmişti…

Sanık Onur Tiken, 11 Haziran 2018 tarihinde “Sweet Mama” isimli iş yerine girerek 1 adet 5 TL değerinde kola sirkat etmişti. Sanık Tiken, ayni tarihte “Sweet Mama” isimli iş yerinin bitişiğinde bulunan “İnciraltı” isimli iş yerine de girmiş ve kasada bulunan 100 TL’yi sirkat etmişti. Sanık yine ayni tarihte bu sefer konu iş yerlerinin yakınında bulunan “Duayen Meyhane” isimli iş yerine girmiş çalacak herhangi bir şey bulamamış ve yakalanmamak için kamera kayıt cihazını sirkat etmişti. Her 3 mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde ise sanık tespit edilerek tutuklanmıştı.

Sanığın birden çok sabıkası var…

Sanık Onur Tiken’in birden fazla sabıkası bulunuyor. Sanık Tiken, Mağusa’da işlemiş olduğu “Dükkan açma” ve “Sirkat” suçundan dolayı 12 Mart 2015 tarihinde 3 ay hapis cezasına, Lefkoşa’da işlemiş olduğu “Dükkan açma”, “Sirkat” ve “Mülke tecavüz” suçundan dolayı 21 Temmuz 2015 tarihinde 5 yıl süreyle sulh ve sükununu koruyacağına dair 5 bin TL kefalet cezasına mahkum edilmişti. Sanık Tiken, yine Mağusa’da işlemiş olduğu “Dükkan açma” ve “Sirkat” suçundan dolayı 24 Ağustos 2016 tarihinde 9 ay ve yine Mağusa’da işlemiş olduğu “Bina açma” ve “Mülke tecavüz” suçundan dolayı 24 Ocak 2018 tarihinde 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

“Suçu sistematik olarak işledi…”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, sanık Onur Tiken’i aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. “Dükkan açma”, “Mülke tecavüz” ve “Sirkat” suçlarının kişinin Anayasa tarafından korunan mülkiyet hakkını ihlal eden suç türleri arasında bulunduğunu belirten Hacımulla, mülkiyet hakkının etkin bir şekilde korunmasının toplumun güvenliğinin korunması açısından elzem olduğunu vurguladı. Hacımulla, yaygın bir hal alan ve toplumun huzurunu bozan bu tür suçların önlenmesi için mahkemelere büyük görev düştüğüne dikkatleri çekerek, vatandaşların her an evinin veya iş yerinin hırsızlar tarafından soyulacağı endişesi içerisinde olmaması gerektiğini ve bunun ancak mahkemelerin caydırıcı cezalar vermesi ile sağlanabileceğini açıkladı. Sanığın 11 Haziran 2018 tarihinde Suriçi’nde bulunan “Sweet Mama”, “İnciraltı” ve “Duayen Meyhane” isimli iş yerlerine girerek konu suçları sistematik olarak işlediğini belirten Hacımulla, bu hususu sanığın aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Hacımulla, sanığın birden fazla sabıkası oluşunu ve sanığın son olarak 24 Ocak 2018 tarihinde Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 ay hapis cezasına çarptırılmış olmasına rağmen bu cezadan ıslah olmamasını ve suç işlemeye devam etmesini de sanığın aleyhine değerlendirdiklerini açıkladı. Sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza vermenin gerek sanığın ıslahı gerekse kamu vicdanında olumsuz bir etki yaratılmaması ve sanığa verilecek cezanın caydırıcı ve ibret verici olması gerektiği kanısına vardıklarını belirten Hacımulla, sanığı 9 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.