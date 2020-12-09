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TİLKİ: “BEN BİLİRİM YAPARIM EGOLARIYLA BU GÜNLERE GELDİK”

Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

09 Aralık 2020 Çarşamba 10:09
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TİLKİ: “BEN BİLİRİM YAPARIM EGOLARIYLA BU GÜNLERE GELDİK”

Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Şoför okullarının çok zor günlerden geçtiğini ve ülkenin bugüne kadar “ben bilirim yaparım, olur” zihniyetiyle geldiğini söyleyen Tilki, “Ben bilirim yaparım egolarıyla bu günlere geldik” dedi.

Halkın Partisi’nde gerçekleşen istifaları da değerlendiren Tilki, “Bu insanlara ne vaatler verdiniz? Neler yaptınız?” diye sordu.

Birçok şoför okulunun işletmesine kilit vurduğunu söyleyen Tilki, “Bir Trafik Komitesi var, bu komitede neden şoför okulları yok? Orada Trafik Kazalarını Önleme Derneği var, biz yokuz” dedi.

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