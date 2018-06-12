Tilki: "Kooperatifleşmeye hükümetten ses yok"

Kıbrıs Postası'ndan Cansu Yarışan'ın haberine göre, KKTC Şoför Okulları Birliği Başkanı Doğan Tilki, Şoför Okulları Kooperatifi çalışmalarının birlik tarafından hazırlanmasına rağmen hükümet yetkilileri tarafından herhangi olumlu adım atılmadığından yakınarak, olumlu bir adım atılmaması sonucunda şoför okulları olarak greve gitme düşünceleri olduğunu söyledi.

“KOOPERATİFLEŞMEYE HÜKÜMETTEN SES YOK”

KKTC Şoför Okulları Birliği Başkanı Doğan Tilki, şoför okullarının bir çatı altında toplanması amacı ile Kooperatifleşme çalışmalarını tamamlamalarına rağmen hükümet yetkililerinin konuyla ilgili harekete geçmediğini dile getirdi. Kooperatifleşme çalışmasıyla ilgili projelerini önceki hükümet döneminde gündeme getirdiklerini ancak hükümetin değişmesiyle ilerleme kaydedilemediğini ifade eden Tilki, Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Başbakan Tufan Erhürman ile görüşmeleri sonucunda herhangi bir geri bildirim alamadıklarını belirterek, “UBP Hükümeti döneminde Hüseyin Özgürgün ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ten kooperatifleşme hakkında olumlu bir geri dönüş almıştık. Ancak daha sonra araya seçim yasakları girmesiyle proje hayata geçirilemedi. Şimdiki hükümet yetkililerine de projemizi sunduk, olumlu karşıladılar ancak herhangi bir adım atılmadı. Şu ana kadar ses çıkmadı” şeklinde konuştu.

“GREVE GİTME DÜŞÜNCEMİZ VAR”

Kooperatifleşmeyle birlikte şoför okullarının bir çatı altında toplanarak Avrupa Birliği standartlarına uygun eğitim verme imkanının daha kolay sağlanacağını ve şoför okullarının görev dağılımı yaparak daha aktif şekilde eğitim sürecine katılacağını kaydeden Tilki, hükümet yetkililerine çağrıda bulunarak projeye olumlu veya olumsuz bir cevap verilmesi gerektiğini dile getirdi. Şoför Okulları Birliği tarafından kooperatifleşmeyle ilgili çalışmaların tamamlandığını ve projenin hazır olduğunu dile getiren Tilki, “Başbakan Erhürman ve Ulaştırma Bakanı Atakan ile görüştük. Projeyi olumlu bir adım olarak değerlendirdiler ancak hayata geçirilmesi adına hiçbir gelişme kaydedilmedi. Tekrar randevu rica ettik ancak henüz bize geri dönüş yapmadılar. Olumlu bir adım atılmaması sonucunda şoför okulları olarak greve gitme düşüncemiz var” dedi.

“AMACIMIZ AB KRİTERLERİNE UYGUN EĞİTİM SAĞLAMAK”

Şoför okullarını bir çatı altında toplayacak projeye ilk etapta 16 şoför okulunun dahil olacağını ve bir süre sonra tüm okulların isteğine göre üye olabileceğini kaydeden Tilki, amaçlarının AB standartlarına uygun eğitim kriterlerini sağlıklı bir şekilde sağlamak ve görev dağılımının belli olacağı bir sistemle eğitimleri sürdürmek olduğunu söyledi.

“BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR”

Lefkoşa Metehan Bölgesi’nde Şoför Okulları Birliği’ne ait alanda kooperatif şirketinin kurularak, sürüş eğitiminin belli bir alanda verileceği ve ilgili dairelerin de içinde bulunacağı bir projeleri olduğunu da kaydeden Tilki, “Amacımız vatandaşımıza daha kolay hizmet sağlamak. Bunun yanı sıra kooperatife üye şoför okulları da daha kolay ve kaliteli eğitim sağlayabilecek. Bir şirket içerisinde toplanacağız ancak şoför okullarının mevcut ofisleri de kapanmayacak. Bir elin nesi var iki eli sesi var” dedi.