Tilong 5 gün daha tutuklu!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Paket Postanesi’ne giden zanlı Auriol Billy Feunang Tilong’un kendisi adına gönderilen paketi almak istediği esnada, görevli memurlar tarafından paketin incelenmesi sonucu üzerinde Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yazılı ıslak ve soğuk mühür ile çeşitli yazıcı malzemeleri bulunması üzerine tutuklanan zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, 3 Aralık 2018 tarihinde Lefkoşa’da Paket Postanesi’ne giden zanlı Auriol Billy Feunang Tilong’un kendisi adına gönderilen paketi almak istediği esnada, görevli memurlar tarafından paketin incelenmesi sonucu üzerinde Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yazılı ıslak ve soğuk mühür ile çeşitli printer yazıcıları olduğunun belirlendiğini ancak zanlının postaneden ayrıldığını mahkemeye aktardı. Polis, olayın polise bildirildiğini ve zanlının aranan şahıs ilan edildiğini belirterek, zanlının 23 Ekim’de muhaceret işlemlerini yaptırmak için Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne başvurup, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının sözlü beyanları ışığında suç ortağı olduğuna inanılan bir kişi olduğunu belirterek, zanlının beş gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının beş gün tutuklu kalmasına emir verdi.



