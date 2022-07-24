“Time Attack & Auto Show” organizasyonunu yapıldı

Geçtiğimiz sezon ilk kez yapılan ve gördüğü büyük ilgi nedeniyle 2022 Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) takviminde 3 organizasyonla yer alan “Time Attack” organizasyonu, dün sezonun ikinci yarışı olarak yapıldı.

Güven Sigorta ana sponsorluğunda ve Lifecell Digital’ın iletişim sponsorluğunda yapılan “Time Attack ve Auto Show” etkinliğinde 200’ün üzerinde araç Cemsa Sporting Center’de yerini aldı.

Spor, klasik ve modifiyeli bir çok aracın sergilendiği etkinlikte 71 araç da piste çıkarak süre aldı. Yaklaşık 2 kilometre 160 metre uzunluğunda hazırlanan parkurda ikişer tur atan yarışçılar; Ön çeker, Arka çeker ve Dört çeker kategorilerine ayrıldılar. Kadın yarışçıların da ayrı kategori olarak ödüllendirildiği gecede sergilenen araçlar da 3 dalda kupa ile ödüllendirildi.

TİME ATTACK’IN ZİRVESİNDE ÖMER YILDIZ

Bir birinden dikkat çeken 71 aracın 3 sınıfta piste çıktığı organizasyonda gecenin en iyi derecesini, Mitsubishi Lancer Evo 10 aracıyla Ömer Yıldız kaydetti. Yıldız 1 dakika 51.520 saniyelik derecesiyle birincilik kupasını almaya hak kazandı.

Gecenin ikincisi, Mitsbishi Lancer Evo6 aracıyla, 1 dakika 53.820 saniyelik derece elde eden Doğa Koyuncu olurken, Mitsubishi Laner Evo 9 ile yarışan İzer Özvurulmuş, 1 dakika 54.210 saniye elde ederek üçüncü oldu.

Bu üçlü genel klasmanın yanı sıra 4x4 kategorinin de ilk üçünü oluşturdu. Ön Çeker sınıfında Honda Civic kullanan yarışçılar ilk üçü oluşturdu. Kemal Topçuoğlu birinci, Onat Kutlar ikinci ve Sertaç Zurnacı üçüncü oldu.

Arka çeker sınıfında Aykut Sokollu Ford Eskort MK1 aracı ile birinci, Mustafa Beyaz Mercedes 190 aracıyla ikinci ve Kıyal Selviler Subaru Impreza aracıyla üçüncü oldu. Kadınlarda birinci Gölgem Paşa, ikinci Zühre Atalay ve üçüncü Huri Bağrıaçık oldu.

ÖDÜLLÜ AUTO SHOW

Güven Sigorta’nın ana sponsorluğunun ve Lifecell Digital’in iletişim sponsorluğunun yanı sıra; Tuning Torch, Air Transfer Cooling Ltd., Lifecell Digital, Capital Radyo, Comment Printing, Yakın Doğu Üniverstiesi Hastanesi, Kaan Motors ve Veli Kardeşler’in de katkılarıyla hayata geçirilen etkinlik boyunca sergilenen araçlar arasından seçilen 3 araç sahibi kupa ile ödüllendirildi.

En iyi ses sistemine sahip araç kupasını BMW Cabrio aracıyla Murathan Düzgün, En iyi Modifiye kupasını Honda Civic aracıyla Hüseyin Başyürek ve En iyi motor dizaynına sahip araç kupasını Suzuki Swift aracıyla Ümit Cantürk almaya hak kazandı.

Güven Sigorta 2.Time Attack Dereceler:

GENEL KLASMAN

1.Ömer Yıldız (56) – Mitsubishi Lancer Evo X – 1:51.520

2.Doğa Koyuncu (51) – Mitsubishi Lancer Evo VI – 1:53.820

3.İzer Özvurulmuş (47) – Mitsubishi Lanver Evo IX – 1:54.210

4x4 KATEGORİSİ

1.Ömer Yıldız (56) – Mitsubishi Lancer Evo X – 1:51.520

2.Doğa Koyuncu (51) – Mitsubishi Lancer Evo VI – 1:53.820

3.İzer Özvurulmuş (47) – Mitsubishi Lanver Evo IX – 1:54.210

Ön Çeker Kategorisi

1.Kemal Topçuoğlu (2) – Honda Civic – 1:57.460

2.Onat Kutlar (3) – Honda Civic – 2:02.020

3.Sertaç Zurnacı (15) - Honda Civic – 2:02.910

ARKA ÇEKER KATEGORİSİ

1.Aykut Sokollu (72) – Ford Eskort MK1 – 1:59.500

2.Mustafa Beyaz (77) – Mercedes 190 – 1:59.740

3.Kıyal Selviler (83) – Subaru Impreza – 2:01.220

KADINLAR KATEGORİSİ

1.Gölgem Paşa (45) – Subaru WRX STI – 2:01.980

2.Zühre Atalay (39) – Honda Civic Type R - 2:13.070

3.Huri Bağrıaçık (79) – Nissan 350Z – 2:15.940