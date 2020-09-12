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Tıp- İş: Acilen Covid hastaları için ayrı tedavi merkezleri oluşturulmalı

TIP-İş Başkanı Ahmet Varış hükümete yaptığı eleştiride "Hükümet ve bürokratlar her dönemde olduğu gibi yine beceri yoksunluklarından kaynaklanan eksiklikleri sağlık çalışanlarının boynuna asmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 18:52
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Tıp- İş: Acilen Covid hastaları için ayrı tedavi merkezleri oluşturulmalı

TIP-İş Başkanı Ahmet Varış hükümete yaptığı eleştiride "Hükümet ve bürokratlar her dönemde olduğu gibi yine beceri yoksunluklarından kaynaklanan eksiklikleri sağlık çalışanlarının boynuna asmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Varış açıklamasında "Kamu sağlık merkezlerindeki eksiklikleri gidermek yerine sadece hekimlerin, hemşirelerin ve sair sağlık çalışanlarının motivasyonunu bozmaya odaklanan idareyi kınarız." dedi.

Açıklama şöyle:

10 Mart 2020 tarihinde saptanan ilk Covid-19 vakası sonrasında radikal kararlar alınmış ve yaklaşık 1.5 ay içerisinde ülkemizdeki hastalar saptanıp tedavileri yapılmıştı.

Kapanmanın tek amacı Covid ve diğer hastalarla ilgili sağlık sisteminin organize edilmesiydi.

Covidle mücadelede 100'ün üzerinde çeşitli branş hekimi kendi uzmanlık alanına girmemesine rağmen sürecin atlatılması için hizmet verirken, diğer kamu hekimleri Covid dışı hastaların tedavilerinde görev almıştır.

Hazırlıklar tamamlanmadan ve uyarılarımıza kulak asmadan yurt dışına karantinasız açılım yapan hükümet toplum içerisinde Covid-19 virüsünün yayılımına neden olmakla birlikte hastaların tedavi organizasyonunu yapamadığı için Covid (+) hastalar hastane dışında 5-6 farklı otelde tedavi edilmeye çalışılmaktadır.

Sonuç olarak

1. Yeterli sayıda sağlık çalışanı istihdamı sağlanmadan ve organizasyon şeması oluşturulmadan yurt dışına açılım yapılmıştır.

2.Hastanelerdeki yatak kapasitesi yeterli olmadığı için asemptomatik veya hafif semptomlu hastaların tedavi edilmeye çalışıldığı otellerde aynı zamanda karantina uygulamasındaki kişiler de bulunmaktadır.

3. Hükümet ve bürokratlar her dönemde olduğu gibi yine beceri yoksunluklarından kaynaklanan eksiklikleri sağlık çalışanlarının boynuna asmaya çalışmaktadır.

Acilen Covid hastaları için ayrı tedavi merkezleri oluşturulmalı, tedavi ve temaslı takip ekipleri genişletilmeli ve tüm bunlar yapılana kadar ülkedeki tedbirler artırılmalıdır.

Kamu sağlık merkezlerindeki eksiklikleri gidermek yerine sadece hekimlerin, hemşirelerin ve sair sağlık çalışanlarının motivasyonunu bozmaya odaklanan idareyi kınarız.

Saygılarımla

Tıp- İş Yönetim Kurulu a.

Dr Ahmet Varış

Başkan

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