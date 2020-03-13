Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış: “Acilen ayrı karantina hastanesine ve cihaza ihtiyacımız var”

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, bugün katıldığı televizyon programında öncelikle salgından korunmak ve ülkenin sağlık sisteminin buna hazır olması için önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğini söyledi.

Katıldığı programda korona virüs ile ilgili soruları yanıtlayan Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterler çerçevesinde, bireysel sorumluluk bilinciyle herkesin hareket etmesi gerektiğini söyledi. Kimsenin ‘Bana bir şey olmaz’ olmaz dememesi gerektiğini, herkesin kendini salgından gerekli hijyen kurallarına uyarak koruması gerektiğini söyledi.

Varış, hastanelerde toplam 60 civarında solunum cihazı bulunduğunu ve bunun yetersiz olduğunu vurguladı. Varış, “60 civarında solunum cihazı bulunmakta ve normal vatandaşlarımıza bu cihazlar yetmezken, virüsten kaynaklanacak olan ek solunum sorunlarıyla baş edebilmemiz gerekirse acil cihaza ihtiyacımız var. Kamu sağlık merkezlerinin acil bir şekilde organize edilmesi, ayrı bir karantina hastanesi oluşturulması, olası komplikasyonların yönetimi için ivedi şekilde eksikliklerin giderilmesi olmazsa olmazımızdır. Sağlık bakanlığı cihazların alınması ile ilgili girişimleri başlattı, hızlı bir şekilde bu eksikliklerin tamamlanması gerekir.” dedi.

Sağlık sistemiyle ilgili gelen geçen hükümetlerin yapmadıklarını yatırımların eksikliklerini şimdi daha çok hissettiğimiz belirten Varış, vaka sayısı artacak gibi düşünüp buna göre hazırlıklı olmalıyız, dedi. Varış, “Ülkede büyük bir salgın olabileceğini düşünerek, olağanüstü hale hazırlıklı olmalı ve gerek cihazlarımızı gerek personelimizi gerekse halkımızı hazırlamalıyız. Kamu hastanelerinde bir alet bile bozulsa aylarca süren ihalelerle ve bürokrasiyle mücadele ederken, hantal bürokratik sistemden dolayı 1 aleti bile aylarca beklerken, şimdi ayalarca bekleyecek durumumuz yoktur. Gerekli cihazlardaki eksikliklerin bir an önce tamamlanması gerekir.” Dedi.

Korona virüsten korunmak için ilk ve en önemli uygulamanın el yıkamak olduğunu söyleyen Varış El yıkama kişinin korunması için olmazsa olmazların başında gelir. Doğru teknikle 20 saniye su ve sabunla ellerimizi yıkanmak, elleri yılamadan göz burun ve ağıza temas etmemek çok önemli unsurlardı. El yıkama şansımız yoksa en az %70’lik alkol bazlı dezenfektanlarla ellerimizi temizlemeliyiz. Eldiven ve maske kullanımlarının ancak gerekliyse yapılmadır.” Dedi.

Bu sürecin kaç ay süreceğini öngöremedikleri söyleyen Varış kalabalık ortamlara girmekten, acil durumlar haricinde yoğun ortamlardan kaçınmamız gerektiğini belirtti.

Varış, “Öncelikle salgını önlemeliyiz, salgından korunmanın en temel kriterlerinden birisi taşıyıcı olan kişilerin, hiçbir hastalık belirtisi göstermeden virüsü diğer kişilere bulaştırdığını bilmemiz ve buna göre önlem almamızdır. Tüm halkımıza buradan çağrıda bulunuyorum. Bu işi önemseyelim, gereksiz panik yapmayalım. Seyahatten gelen herkesi ‘bana bulaştıysa bulaştı’ diyerek düşünmeden evde 14 gün boyunca kendimize evimizde karantina uygulayalım ve aile ve toplumdan uzak kalarak, kendimizi izole ederek virüsün yayılmasını engelleyelim. Bireysel sorumluluk taşımak zorundayız.” dedi

Havanın ısınmasıyla virüsün etkisini yitirip yitirmeyeceği ile ilgili soruya, bilim insanları ve bu alandaki uzmanlar, viral salgınların yaz aylarında düşüşe geçtiğini söylemektedir ama yaz geldiğinde bu viral enfeksiyonun ortadan kalkacağını söyleyemeyiz. Aylarca bu virüsün hayatımızda olacağını öngörmeli ve kendimizi, sağlık sistemini buna hazırlama, sağlık çalışanları ve halkımızı eğitmeli uygun organizasyonları yapmalıyız, dedi.

Virüsün hani aşamada bulaştığı ile ilgili soruya ise “Covis-19 virüsünü 14 gün süresince bulaştırabilirsiniz. Virüslerin yüzeylerde yaşadığını unutmamalı ve sık sık ellerimizi yıkamalıyız. Hasta kişilerle 1 metreden yakın 15 dakikadan uzun süre temasta bulunursak daha fazla bulaşma yaşanabilir. Ateşli dönemde daha fazla bulaştırıcılık olduğu düşünülmektedir. Sorumlu davranarak kendimiz ile ilgili şüphe duyuyorsak hak arasına çıkmamalıyız.” Sözleriyle vatandaşları uyardı.

Varış “Hasta olduğunu düşünen kişi bakanlığın paylaştığı numaralardan ilgili birime ulaşmalıdır. Maske takarak başkalarına bulaştırmaması gerektiğini unutmamalıdır. Doğrulanmış hastalık öyküsü olan hastalarla teması olan kişilerin 14 günlük ev karantinasında kalması, şüpheliyle teması olanlar kendini evde karantinaya alarak salgını önlemek için tedbir almalıdır. Düşünceli davranmamız gerektiği bir dönemdeyiz. Gereksiz panik yapmamalıyız. Sadece kendimizi değil toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz.” Dedi.

Varış hükumete ve sağlık bakanlığına çağrıda bulundu “Acil ve ivedilikle ayrı karantina hastanesi oluşturmamız gerekir, en kötü senaryoyu düşünerek acilen, dünya sağlık örgütünün ve bizim enfeksiyon komitesinin önerdiği şekilde çok acil ayrı karantina hastanesi oluşturmak zorundayız. Aksi takdirde sayıda artış olursa kontrolü zor hale gelecektir.” Sözleriyle ayrı karantina hastanesinin oluşturulması için çağrıda bulundu.