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Tıp-İş Başkanı Varış Şiddete Tolerans Gösterilmemesini İstedi

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:09
Tıp-İş Başkanı Varış Şiddete Tolerans Gösterilmemesini İstedi

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Ahmet Varış, sağlık alanındaki şiddetin, sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüştüğünü belirterek, şiddete tolerans gösterilmemesi için başta yasa yapıcılar ve Polis Genel Müdürlüğü olmak üzere her kesimin üzerine düşen görevi yapması çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Varış, “Toplumuzun dokusuna uymayan şiddet kültürü, son yıllarda giderek artarken çocuk veya kadın demeden tüm kesimleri etkilemektedir. Sağlık alanındaki şiddet, sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür.” İfadelerini kullandı.

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“SÖZLÜ ŞİDDETE UĞRAMASINI KINIYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde özel hekim muayenehanesinde gerçekleşen olayda randevusu olmadığı halde randevulu hastaların arasına girmeye çalışan bir hasta yakınının, klinikte bulunan diğer hasta ve hasta yakınları ile sağlık hizmeti sunan personele sözlü şiddette bulunduğunu kaydeden Varış, bu durumu kınadı.

Varış açıklamasında, “Temel amacı insanı yaşatmak olan sağlık çalışanlarına yapılan şiddet aslında o sağlık çalışanlarının hizmet vereceği hastaların tedavilerini sekteye uğratmakta ve insani değerlerle bağdaşmamaktadır. Ülkemizde şiddete tolerans gösterilmemesi için başta yasa yapıcılar ve Polis Genel Müdürlüğü olmak üzere her kesimin üzerine düşen görevi yapmasını bekliyoruz.”  ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
TIP-İŞ
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ağa 2019-01-09 12:16:04

az bile yaparlar size .......daha beter yapsınlar...

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