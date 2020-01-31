Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar...
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor: Her an patlayabilir
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor:...
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!

TIP-İŞ: DSÖ “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” ilan etti

TIP-İŞ Yönetim Kurulu adına Başkan Dr. Ahmet Varış ve Örgütlenme Sekreteri Dr. Emre Vudalı, açıklama yaptı

31 Ocak 2020 Cuma 15:10
TIP-İŞ: DSÖ “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” ilan etti

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüse karşı kurulacağını açıkladığı karantina merkezinde Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği standartların uygulanması son derece önemli olduğunu vurgulayarak “Bu standartların dışında kurulacak bir merkez, virüsün daha hızlı yayılmasına neden olacaktır. Bir başka deyişle amaçlanan karantina merkezi yerine bulaştırma merkezi kurulmuş olacaktır” uyarısında bulundu.

Tıp-İş, Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” ilan ettiğini hatırlatarak, bu durumun solunum yoluyla bulaşan ve tüm dünyaya hızla yayılan bu enfeksiyonun ciddiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

TIP-İŞ Yönetim Kurulu adına Başkan Dr. Ahmet Varış ve Örgütlenme Sekreteri Dr. Emre Vudalı, yazılı açıklamayla Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede de koronavirüs için bir karantina merkezinin oluşturulmaya başlandığını açıklamasını yorumladı.

“KARANTİNA MERKEZİ STANDARTLARA UYMALI”

Kurulacak merkezde şüpheli hastaların takip edileceğinden dolayı DSÖ’nün önerdiği standartların uygulanmasının son derece önemli olduğu belirtilen TIP-İŞ açıklamasında, “Bu standartların dışında kurulacak olan bir merkez, virüsün daha hızlı yayılmasına neden olacaktır. Bir başka deyişle amaçlanan karantina merkezi yerine bulaştırma merkezi kurulmuş olacaktır.” ifadeleri yer aldı.

EL YIKAMA, HAVA İZOLASYONU, AYRI BANYO-WC

DSÖ’nün önerilerine göre kurulacak bir karantina merkezinde standart el yıkama ve benzeri yöntemler dışında, hava izolasyonun tam sağlanması, hastaların her birinin ayrı banyo-tuvaleti olan tek kişilik özel odalarda yatırılması, mümkünse odaların negatif basınçlı olmasının veya HEPA filtresinin bulundurulmasının önemli olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca hastaların merkez dışına çıkarılmaması için ayrı bir röntgen cihazı temini ve buraya özel bir yoğun bakım ünitesinin kurulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, merkezde görev yapacak personel için de yeterli sayıda özel maske (N95 veya FFP2 benzeri), gözlük, önlük, yüz siperliği gibi koruyucu ekipmanların sağlanmasının gerekli olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada “Bunların yanı sıra kamu laboratuvarlarındaki cihaz ve kit eksikliklerinin ivedi şekilde giderilerek koronavirüsle ilgili tetkiklerin ülkede yapılmasının sağlanması, hem tanı hem de virüsü taşımayıp karantinaya alınan bireylerin hızlı bir şekilde merkezden çıkarılması açısından son derece önemlidir.” denildi.

“HER TÜRLÜ KATKIYI KOYACAĞIZ”

TIP-İŞ, idarenin uygulamalarını takip edeceğini ve DSÖ’nün önerdiği kriterler çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapılması için her türlü katkıyı koyacağını da açıkladı.

Son Güncelleme: 31.01.2020 15:16
Anahtar Kelimeler:
GündemKarantinaVirüsKORONAKıbrısHaberDurumAcilTIP-İŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
gavole 2020-01-31 15:18:12

düşünce emeğiniz süper tıp-iş. ama bu ülkede standard ne arar, sağlıkda da yok, hiç hiçbir standarda ayak uyduramaz çünkü baştakiler devletin mammasını yemekten..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
VATANDAŞ 2020-01-31 16:20:40

SİZ HALEN DAHA GARANTİNA MERKEZİ KURMADINIZ MI ? HA HA HA, BEKLEYİN DE TEYET GEÇECEK ZANNEDİN. ACELE EDİN ACELE, BU NE HANTALLIK.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Tatar, “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” filminin galasına katıldı
Tatar, “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” filminin galasına katıldı
Akıncı, Çatalköy İlkokulu’nda karne dağıtımına katıldı
Akıncı, Çatalköy İlkokulu’nda karne dağıtımına katıldı
Trafik bir süre tek şeritten verilecek
Trafik bir süre tek şeritten verilecek
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim