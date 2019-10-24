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Tıp-İş: Gazimağusa Hastanesi’ndeki başhekim krizi iş barışını bozuyor

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşanan başhekimlik krizinin kamu sağlık çalışanlarının iş barışının bozulmasına neden olduğunu ve sağlık hizmetleri sunumunu aksattığını açıkladı.

24 Ekim 2019 Perşembe 14:09
Tıp-İş: Gazimağusa Hastanesi’ndeki başhekim krizi iş barışını bozuyor

TIP-İŞ Başkanı Ahmet Varış yaptığı yazılı açıklamada, 28 Ocak 2019 tarihinde Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine KHK tarafından Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Başhekimi vekaleten görevlendirildiğini belirtti. 17 Ekim 2019 tarihinde ise Sağlık Bakanlığı tarafından aynı idari kadro için Hastane Başhekim Yardımcısının görevlendirildiğini kaydeden Varış, “Diğer bir deyişle 2 farklı meslektaşımız Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini yürütmekte ve bundan dolayı yetki karmaşası yaşanmaktadır” dedi.

Varış, ülkenin ikinci büyük devlet hastanesi için KHK tarafından münhal ilan edilen başhekimlik kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavı yapıldığını ancak sözlü yarışma sınavının henüz gerçekleştirilmediğini kaydetti.

Ahmet Varış, “KHK’nın yürürlükteki sınav tüzüğüne uygun şekilde ve yine komisyonun eski uygulamalarında yaptığı gibi yazılı yarışma sınavına katılan tüm hekimleri sözlü yarışma sınavına alıp başhekimlik atama sürecini adil bir şekilde ivedilikle tamamlamasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk kamu hekimleri olarak kısır tartışmalardan uzak, huzurlu bir ortamda nitelikli kamusal sağlık hizmeti sunumu yapmak istediklerini vurgulayan Varış, kamu sağlık merkezlerinin gerek hizmet verecek hekim ve hekim dışı sağlık personeli yönünden, gerekse alt yapı, ilaç ve malzeme yönünden tüm eksikliklerin giderilmesi için sendikal mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Varış, ülkede birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da devlet politikaları oluşturulmadığını belirterek, “İnsanlarımız çağdaş bir ortamda nitelikli sağlık hizmeti almalıdır. Bakanlığın kurumsal kimliğini ortaya koyması, sağlık hizmetinin kaliteli sunumunu yapabilecek bir mekanizma oluşturması ve bunun sürdürülebilir olması gerekmektedir” dedi.

Gelen geçen hükümetlerin kamu sağlık merkezlerinde kadrolu hekim istihdamlarının yapılması ve idari kadroların atanması için Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan (KHK) münhal talep etmekten kaçındığını belirten Varış, kamusal sağlık hizmetleri güvencesiz çalıştırılan sözleşmeli hekimler eliyle sürdürülürken başhekimlik ve klinik şeflikleri gibi idari sorumluluk gerektiren hizmetlerin geçici görevlendirmelerle yürütülmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Varış, Tabiplik Hizmetleri Sınav Tüzüğü’ndeki aksaklıkların giderilip objektif kriterler içeren yeni bir tüzük oluşturulması için sendikanın hazırladığı değişiklik önerilerinin yıllardır idareler tarafından göz ardı edildiğini savundu.

(BRT/MAIL)

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